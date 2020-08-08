6 نصائح ذهبية لتحسين المزاج.. تعرف عليها

يعاني الكثير من الأشخاص من التوتر والقلق والوحدة والاكتئاب، خاصة خلال الفترة الصعبة التي يشهدها العالم بعد انتشار فيروس ”كورونا“.

وفضلا عن ذلك، يشعر الجميع بالإحباط في مرحلة ما من حياتهم عند التعرض لحدث مؤلم أو خسارة عزيز أو انهيار علاقة، وإذا استمر الحزن لفترة طويلة، فقد يكون علامة على الاكتئاب الذي يمكن أن يؤثر على الحياة والصحة.

وإذا كنت تشعر بالإحباط والاكتئاب، فجرب هذه الطرق لتحسين مزاجك بحسب موقع thehealthsite الصحي:

ممارسة التمارين الرياضية

يعد البقاء في السرير والشعور بالحزن على ما تشعر به أمرا سيئا جدا، ولكن يمكن القيام ببعض التمارين أو الذهاب في نزهة أو التسوق؛ حيث يساعد ضوء الشمس والهواء النقي والمساحات الخضراء والأصوات ورائحة الطبيعة على تحسين المزاج.

التحدث إلى صديق أو قريب

يميل الكثير من الأشخاص إلى كبت مشاعرهم وعدم الإفصاح عنها، وبدلا من ذلك، يمكنك مشاركة مشاعرك مع شخص محب ومتفهم، وإذا كنت لا تشعر بالارتياح في التحدث إلى أصدقائك أو أقاربك، فجرب اللجوء إلى الطبيب النفسي.

في بعض الأحيان كل ما تحتاجه هو أن تجد من يستمع إليك كما أن مجرد قضاء بعض الوقت الجيد مع الآخرين يمكن أن يساعد في تحسين مزاجك.

تناول مشروب أو طعام صحي

قد تشعر بالرغبة في تناول الوجبات السريعة عندما تشعر بالحزن، إلا أنها تجعل الأمور أسوأ، لذا فإن تناول وجبة خفيفة صحية مثل الفواكه والمكسرات يمكن أن تجعلك في حالة مزاجية أفضل وتمد جسمك بالعناصر الغذائية المناسبة.

قضاء الوقت مع الحيوانات الأليفة

يزيل قضاء بعض الوقت في اللهو مع الحيوانات الأليفة، التوتر على الفور، فاللعب أو قضاء الوقت مع الحيوانات الأليفة، خاصة الكلاب والقطط، يمكن أن يقلل من التوتر والقلق والاكتئاب، ويمكنها أيضا تخفيف الشعور بالوحدة وتشجيعك على البقاء نشطا.

البعد عن الروتين

يعتبر البعد عن الروتين واحدا من أفضل الطرق لتحرير عقلك من الأفكار السلبية؛ لذا انسَ روتينك وافعل شيئا مثيرا وغير مخطط له، فيمكنك الذهاب في رحلة برية أو زيارة صديق قديم لم تره منذ وقت طويل أو شراء ملابس جديدة، كما أن مساعدة الآخرين تجعلك تشعر بالسعادة أيضا.

تجربة طرق مختلفة

أحيانا يكون من الأفضل عدم أخذ الحياة على محمل الجد، فعندما تشعر بالحزن، حاول إيجاد طريقة تجعلك تشعر بالسعادة والضحك، فمن الممكن مشاهدة فيلم أو مقطع فيديو مضحك عبر الإنترنت أو الاستماع إلى الموسيقى، ستعمل هذه الطرق على الشعور بالتحسن.