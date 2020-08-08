ما هي الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الضروري لصحة القلب والدماغ؟

يعد البوتاسيوم معدنًا أساسيًا للعديد من وظائف الجسم، إذ يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ونظام القلب، كما ينظم النبضات العصبية وتقلصات العضلات، فضلًا عما يقدمه من حماية ضد السكتة الدماغية وأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد البوتاسيوم في الهضم والحفاظ على توازن الأس الهيدروجيني، لذا نقدم من خلال مجلة ”ذا هيلث“ أكثر الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم



الأفوكادو

تحتوي نصف حبة من الأفوكادو على حوالي 487 ملغ من البوتاسيوم، وتناولها يوميًا يمنح الجسم 20 % من احتياجاته اليومية من البوتاسيوم.

البطاطا الحلوة

بجانب نكهتها المميزة، تحتوي البطاطا الحلوة متوسطة الحجم على 541 ملغ من البوتاسيوم، أي 12 % مما يحتاجه الجسم من هذا المعدن.

معجون الطماطم

للطماطم فوائد عديدة، من بينها ثراؤها بالبوتاسيوم، فـ 3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم تمد جسمك بما يزيد على 10 % من احتياج الجسم اليومي من البوتاسيوم.

البطيخ

بجانب ما يمنحه البطيخ من ترطيب للجسم وغيره من فوائد، يمكن لقطعتين منه أن تعزز جسمك بـ 640 ملغ من البوتاسيوم.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن أبرز مصادر البوتاسيوم الموز والزبادي والبطاطس والفاصوليا والمشمش المجفف، جنبًا إلى جنب مع السبانخ والسلمون.

يجدر بالذكر أنه في حال نقص البوتاسيوم في الجسم، تظهر عدة أعراض تشمل الإرهاق الشديد، عدم انتظام ضربات القلب، الضعف، التقلصات وتشنج العضلات، بجانب الإمساك والغثيان والقيء.