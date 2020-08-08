أبرزها القهوة .. 5 علاجات طبيعية للوقاية من النقرس

يعرف النقرس بأنه اضطراب ناتج عن ترسبات بلورات حمض اليوريك المتجمعة في مفاصل الشخص المصاب، بسبب ارتفاع حمض البوليك في مجرى الدم.

وإذا كنت مصابا بالنقرس، فقد تشعر بألم شديد وتورم واحمرار وألم في المفاصل. ويؤثر المرض في الغالب على مفصل الإصبع الكبير بالقدم، لكن يمكن أن يصيب النقرس أي مفصل، كما أنه أكثر شيوعا عند الرجال، ويزيد خطره كلما تقدم الشخص بالعمر.

ووفقا لدراسة جامعة سيدني في أستراليا، التي نشرت مؤخرا في مجلة ”Arthritis & Rheumatology“، تتسع الإصابة بحالات النقرس بمعدل ينذر بالخطر على الصعيد العالمي.

وإليك 5 علاجات طبيعية للسيطرة على مستويات حمض اليوريك، وبالتالي التخلص من النقرس.

القهوة

أظهرت الأبحاث أن من يتناولون القهوة هم الأقل عرضة للإصابة بالنقرس. وقد ينتج عن الإصابة بالنقرس خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا، ربطت دراسات استهلاك القهوة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

الكرز

تناول الكرز قد يقلل من خطر النقرس لدى الأشخاص الذين يعانون من تاريخ مرضي سابق، وذلك بحسب دراسة أجريت عام 2012.

إلى جانب الكرز، يحتوي كل من التوت والفراولة على مادة الفلافونويدات التي تساعد في الحد من الالتهاب والتصلب.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على ”الماليك أسيد“ الذي يساعد على إزالة حمض اليوريك من الجسم. ضع ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء واشربه يوميا.

يوجد ذات الحمض بالتفاح، لذا، قد يساعد تناول تفاحة في إبعاد خطر النقرس.

عصير الليمون

يساعد تناول عصير الليمون مرتين في اليوم على الأقل على طرد حمض اليوريك الزائد من جسمك، كما بإمكان الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل الجوافة والبرتقال علاج النقرس.

الحبوب الكاملة

تشير دراسة أجرتها جامعة ماريلاند إلى أن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والموز والحبوب يساعد في التحكم في مستوى حمض اليوريك في الدم.