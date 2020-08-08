كوبا ترسل فريقا طبيا ثانيا لمساندة الكويت بمواجهة كورونا

وصل الفريق الطبي الكوبي الثاني المكون من 39 طبيباً إلى الكويت، لمساندة الكادر الطبي في البلد الخليجي لمواجهة فيروس ”كورونا“ الذي اجتاح معظم دول العالم منذ نهاية العام 2019.

ويشغل أطباء الفريق الكوبي تخصصات في العناية المركزة والباطنية، ومن المقرر أن يبقوا في الكويت لمدة ستة أشهر وذلك في إطار مذكرة تفاهم صحي موقعة بين البلدين للاستفادة من الخبرة الكوبية الصحية بمواجهة كورونا، وفقاً لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وتعد هذه الدفعة الطبية الثانية، حيث سبق أن أرسلت كوبا في شهر حزيران/ يونيو الماضي فريقاً طبياً من 300 شخص، بينهم أطباء وممرضين في تخصصات منها العناية المركزة والباطنية والحوادث وغيرها.

وتجاوزت إصابات ”كورونا“ في الكويت سبعين ألف إصابة حتى اللحظة، توفي منهم أكثر من 470 حالة، وشُفي أكثر من 62 ألف حالة، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات للسيطرة على الوضع الصحي من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لهذا الشأن.