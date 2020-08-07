أطعمة تجنبها للحفاظ على نسبة الكوليسترول في الدم.. تعرف عليها

الكوليسترول، مادة دهنية شمعية في خلايا الجسم، ضرورية للعديد من وظائف الجسم، وتساعد في إنتاج وتنظيم الهرمونات، وامتصاص فيتامين (د) وتساعد على الهضم.

لكن في بعض الأحيان، قد ترتفع مستويات الكوليسترول لديك عن الطبيعي، ومعنى هذا أن الترسبات الدهنية ستتكون داخل جدران الأوعية الدموية، وستعيق في نهاية الأمر، تدفق الدم في الشرايين.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول، إذا ترك دون علاج، إلى أمراض القلب، لأنه يسد الشرايين ويعيق التدفق الطبيعي للدم في الجسم، وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك.

ولسوء الحظ، فإن نمط الحياة الحديثة، أدى إلى أن معظم الناس أصبحوا يعانون من نسبة عالية من الكوليسترول، وقد يكون ذلك بسبب نمط الحياة غير الصحي.

فإن استهلاك الأطعمة السريعة من الأسباب الرئيسية، ولتجنب هذه الحالة، عليك أن تعتني بما تأكله، ولهذا، نقدم لك في هذا المقال الأطعمة التي يجب عليك تجنبها إذا كنت تريد التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم:

الكبدة

هذا الطعام الغني بالحديد، وهو صحي للغاية، لكن هذا العضو يحتوي على مستويات مركزة من الكوليسترول، وهو ليس جيدًا بالنسبة لك.

الجمبري

يعد الجمبري طعامًا صحيًا للغاية أيضاً، ولكنه يحتوي على نسبة عالية للغاية من الكوليسترول، ويمكن أن تمنحك وجبة واحدة من هذا الطعام على 61 مجم من الكوليسترول.

الدجاج المقلي

يحتوي هذا الطعام اللذيذ على نسبة كوليسترول أكثر من الهامبرغر، كما يجب تجنبه بأي ثمن.

الآيس كريم

صدق أو لا تصدق، تحتوي مغرفة واحدة من الآيس كريم المفضل لديك على دهون أكثر ومستويات عالية للغاية من الكوليسترول أكثر من 10 قطع من الدونتس.

البيض

البيض هو غذاء صحي، لكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول خاصة في صفار البيض، إذا لم تكن حريصًا بشأن الكمية التي تتناولها.