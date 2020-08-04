لمرضى ضغط الدم المرتفع.. خمسة أطعمة عليكم تجنبها وأخرى يفضل تناولها

ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم)، هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين، ومن الممكن أن تصاب به لسنين دون ظهور أي أعراض.

وحتى إن كان ارتفاع ضغط الدم بدون ظهور أعراض، يستمر تلف الأوعية الدموية والقلب وبالتالي يمكن الكشف عنه، ويزيد ارتفاع ضغط الدم غير المتحكم به من خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، بما فيها النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

إذا قمت بفحص ضغط الدم ووجدت أنه أعلى من 140/90، فأنت مصاب بارتفاع ضغط الدم، وإذا استمر هذا لفترة طويلة من الزمن، فقد يتحول في النهاية إلى حالات تهدد الحياة مثل أمراض القلب أو حتى تسبب السكتة الدماغية، وبالتالي، عليك مراقبته بانتظام.

ووفقًا لموقع ”هيلث شوت“، هناك 5 أطعمة يجب على مرضى ضغط الدم تجنبها، وهي:

الصوديوم

يمكن أن يؤثر الصوديوم في الملح على الكلى ويؤدي إلى احتباس الماء في أجسامنا، هذا الماء المخزن الإضافي يرفع ضغط الدم ويشكل ضغطًا على الكلى والشرايين والقلب والدماغ.

الأطعمة المجمدة

بالنسبة للكثيرين منا، تعد الأطعمة المجمدة نقطة ضعف نظرًا لأنها مريحة للغاية في التحضير والمذاق الرائع، ومع ذلك، يمكن أن تؤثر على صحتك بشكل سلبي، خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، سواء كانت البطاطا المجمدة أو غيرها، إذ يجب تجنب الأطعمة المجمدة حيث تحتوي على كميات كبيرة من الملح أثناء معالجة هذه المنتجات لتعزيز مدة صلاحيتها وطعمها .

المخللات

المخللات هي المفضلة بين الجميع، وتأتي مع المخللات نسبة ملح عالية جدًا، حتى لو تم إعدادها في المنزل، وذلك لأن الملح هو المادة الحافظة الرئيسة المطلوبة لضمان بقاء المخللات صالحة للاستهلاك البشري لفترة أطول من الزمن، لذا ينصح الخبراء بأن تتجنب المخللات إذا كنت مريضًا بضغط الدم أو تعاني من مشاكل في الكلى.

اللحوم الحمراء

يجب على المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تجنب اللحوم الحمراء لأنها مليئة بالكوليسترول، وقد يكون الاستهلاك المنتظم ضارًا لقلبك، حيث تشير دراسة نشرت في أرشيف الطب الباطني إلى أن تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المكسرات المملحة والنكهة

يمكن أن تكون المكسرات مثل اللوز والجوز خيارًا جيدًا للوجبات الخفيفة لمرضى BP، في حين يجب تجنب المكسرات الأخرى، بما في ذلك اللوز والبندق والجوز في نظامك الغذائي، وتناولها باعتدال يمكن أن يساعد في صحة جيدة.

ومع ذلك، فإن المكسرات المملحة والنكهة ضارة نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح التي يجب على مرضى ضغط الدم المرتفع تجنبها.

أطعمة جيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

تمامًا مثل بعض الأطعمة السيئة للقلب، هناك البعض الذي يمكن أن يساعد القلب على البقاء بصحة جيدة، ويوصي الأطباء بهذه الأطعمة للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم:

الفلفل الأخضر: وهو مصدر جيد للمعادن، مثل البوتاسيوم والمنغنيز والحديد والمغنيسيوم، ويمكن أن يساعد في التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

الخضراوات الورقية: فهي غنية بالنترات التي تساعد على التحكم في ضغط الدم.

الفاكهة: لن تسبب أي مشكلة لقلبك ويجب استهلاكها كل يوم لجميع فوائدها الصحية.

وينصح بوجوب التحكم بارتفاع ضغط الدم في الوقت المناسب، وكل ما يتطلبه الأمر بعض التغييرات في نظامك الغذائي.