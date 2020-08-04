بينها السرطان.. أسباب ظهور البقع السوداء على الشفاه

عادة ما يتعلق ظهور البقع الداكنة بالبشرة، ولكنها قد تظهر على الشفاه وخاصة التي يميل لونها إلى الأسود.

وفي حين أن البعض يعتبر هذه البقع أمرا عاديا غير مقلق، إلا أنها قد تكون علامة خطيرة لبعض المشاكل الصحية، حسبما ذكرت مجلة ”نوبو بيوتي“.

ووفق المجلة فإن من أهم أسباب ظهور هذه البقع الداكنة ”نقص فيتامين بي، والإفراط في التدخين وتناول الكحول، وزيادة نسبة الحديد في الجسم و جفاف الشفاه“.

كما أشارت إلى أن ”هذه البقع قد لا تكون مجرد تغيير في لون الشفاه، إذ إنها كثيرا ما ترتبط بسرطان الفم والذي قد يكون منتشرا في جميع أنحائه“.

وبينت أنه يمكن أن تظهر بقع الشفاه السوداء كذلك نتيجة ”خلل في الهرمونات، وخاصة لدى السيدات، حيث تسهم أيضا في ظهور الكلف وبقع داكنة وغيره، إلى جانب أن استخدام أيّ منتجات قديمة للشفاه بما في ذلك المرطبات وغيرها، يسهم في الإصابة بهذه البقع“.

ونصح تقرير المجلة ممن يعانون من هذه الحالة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تجنب الأطعمة الساخنة والانتظار حتى تهدأ قليلا، لتفادي تطور الحالة.

كما نصح بتجنب استهلاك أكثر من كوبين من القهوة أو الشاي في اليوم؛ لأن ذلك سيساعد في تحسن حالة الشفتين وعلاج البقع السوداء.

ووفق المجلة فإن ”هناك أدوية تسهم في ظهور البقع السوداء على الشفاه، بما في ذلك أدوية الاستروجين وسلفوناميد وأميودارون وتيتراسايكلن، لذا من الهام مناقشة آثار هذه الأدوية مع الطبيب قبل استهلاكها“.

وختاما، نصح التقرير بتجنب التدخين والكحول، فرغم أنه أمر سلبي في كل الأحوال، فإن تجنبه يسهم في علاج بقع الشفاه السوداء.