التهاب جلد الجفن.. مشكلة شائعة إليك أسبابها وعلاجها

يمكن أن تصاب العين بحساسية الإكزيما كغيرها من أعضاء الجسم، وتعرف هنا باسم ”التهاب جلد الجفن“، وهي مشكلة شائعة بين الكثير من الأشخاص وحتى الأطفال والرضع.

وعادة ما يكون جلد الجفن معرضا للالتهاب بكثرة لخلو هذه المنطقة من الغدد الزيتية مثل معظم أجزاء الجسم، وفقا لمجلة ”نوبو بيوتي“، ومن أسبابها:

المحفزات

لا يتمتع جلد الجفن بالرطوبة، وفركه أو خدشه باستمرار يساهم في تهيجه واحمراره، خاصة عندما تكون اليد غير نظيفة.

الطقس

يمكن لتغير المناخ خاصة الجاف أو عالي الرطوبة أن يسبب جفاف جلد الجفن والإكزيما ويصحبه احمرار والتهاب عالٍ مع شعور شديد بالحكة.

الحساسية

كون جلد الجفن حساسا للغاية، يسهل تفاعله مع بعض المواد أو المركبات الكيميائية التي تتلامس معه أو تقترب منه، ومعظم هذه المواد تُعرف باسم المواد المسببة للحساسية.

كما يمكن للحساسية التي تنتقل عن طريق الهواء مثل حبوب اللقاح، أن تساهم في الإصابة بإكزيما العين، ويمكن أيضا للمس النيكل الموجود على المعدن أو العملات المعدنية أو الأحزمة ثم لمس أو فرك العينين، أن يسبب نفس المشكلة.

السباحة

البقاء في المسبح لفترة طويلة يمكن أن يسبب إكزيما العين نتيجة تفاعل المواد الكيميائية مثل الكلور مع الجلد ما يؤدي إلى تهيجه والتهابه، كما يسبب البقاء لفترة طويلة في المياه المالحة نفس المشكلة، خاصة أنها تعزز من جفاف الجلد وتسحب منه الرطوبة.

الأدوية

قد تتفاعل بعض الأدوية بما في ذلك قطرات العين مع الجلد وتسبب إكزيما، لذا من المهم عدم استخدام أي أدوية من أي نوع دون استشارة الطبيب.

العدسات اللاصقة

يمكن أن تساهم محاليل العدسات اللاصقة غير النظيفة والتي لا يتم التعامل معها بطريقة مناسبة، في تراكم البكتيريا على العدسات والتسبب في مشاكل في العين وإكزيما.

النظارات

بعض إطارات النظارات قد تتفاعل مع الجلد المحيط بالعين، ما يحفز التهاب هذه المنطقة والجفون، لذا يُنصح بتجنب مشاركة النظارات وضرورة استشارة الطبيب عند الشعور بأمر غير مريح.

التحديق المستمر

قد يبدو الأمر غريبا، ولكن التحديق المستمر لن يتسبب فقط في ظهور التجاعيد حول الجفون ولكن يؤدي إلى تهيج الجلد بهذه المنطقة، فإذا لاحظت مشكلة في الرؤية لا تتردد في استشارة الطبيب بدلا من إجهاد عينيك.

مستحضرات التجميل

تحتوي العديد من مستحضرات التجميل ومجففات البشرة على مواد محفزة للحساسية يمكن أن تتفاعل مع جلد الجفون وتسبب الإكزيما.

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الأعراض

تشمل أعراض إكزيما العين كلا من تورم الجفون، حكة أو شعور بوخز وحرقان على أحد الجفنين أو كليهما، ظهور تقرحات واحمرار أو طفح جلدي على الجفون أو حولها، تقشر جلد الجفون أو زيادة سمكه، ملاحظة تقشر باللون الأبيض حول أو على الجفون.

العلاج

بجانب ما قد يصفه الطبيب، هناك علاجات طبيعية بسيطة:

زيت الزيتون

الزيت معروف بفوائده وفاعليته في حل معظم مشاكل الجلد، بما في ذلك إكزيما العين وذلك من خلال غسل الوجه بماء دافئ قبل فرك الزيت بلطف على الوجه كله والجفنين، أو الجفنين فقط وتركه لبعض الوقت، ثم امسحه بمنشفة دافئة.

خل التفاح

غني بمضادات البكتيريا والفطريات وفعال لعلاج إكزيما العين حتى للأطفال، ويمكنك استخدامه من خلال إضافة ربع كوب من الخل إلى ما يعادل 3 أكواب ماء، ثم اغسل الجفنين جيدا قبل تطبيق الخل بقطعة قطن على المنطقة وتكرار الأمر مرتين في اليوم.