أبرزها العسل .. 4 بدائل طبيعية للسكر

تدخل في عملية تكرير السكر استخدام المواد الكيميائية، ما يجعله غير صحي، إلا أن تناوله يُعد بالنسبة للكثير أمرًا أساسيًا، والتخلي عنه ليوم واحد يعتبر تحديًا كبيرًا.

ووفقا لموقع ”ماي هيلث“ الطبي، يزيد السكر من خطر السمنة ومرض السكري، كما أنه يضعف جهاز المناعة ويؤثر على استهلاك الجسم، ما يؤدي إلى التجاعيد والشيخوخة، كما يرتبط السكر أيضًا، بظهور حب الشباب.

ويزيد تناول السكر من خطر الإصابة بالسرطان، بحسب الموقع، ويمكن أن يدمر السكر الأسنان، خاصة عند الأطفال.

والسكر هو تعريف للسعرات الحرارية ”الفارغة“؛ لأنه لا يحتوي على مغذيات ولا معادن ولا بروتين ولا ألياف، يجعلك تشعر بالجوع، ويسبب السكر دهون البطن، وهذا هو أسوأ نوع من الدهون، حيث إنه مرتبط بشكل مباشر بجميع أنواع الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب.

وذكر الموقع، أن هناك بدائل صحية وطبيعية للسكر (الصناعي) التي يمكن تناولها.

العسل

يُعد العسل مصدرًا جيدا لمضادات الأكسدة، له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، إلى جانب ذلك، إنه جيد لمشاكل الجهاز الهضمي والحنجرة وشفاء الجروح، كما أنه مفيد أيضًا للبشرة، فهو عنصر جيد لفقدان الوزن.

التمور

تُعد التمور من الأطعمة المغذية للغاية، كما أنها محليات مذهلة مع فوائد صحية كذلك، ويمكنك استبدال السكر بشراب التمر، والتمر جيد لأمراض مثل السرطان والعدوى الميكروبية والسكري، ويمنع المشاكل المتعلقة بالقلب والعمى الليلي.

كما أنه أيضًا، مفيد للسعال، كونه يحتوى على البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على ضغط الدم، ومقوي للدماغ، وعنصر جيد لمنع تساقط الشعر.

ومع ذلك، لا تفرط في استهلاك التمور؛ لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على صحتك.

شراب القيقب

شراب القيقب، هو مُحلي طبيعي ومغذٍ أكثر من السكر، فهو غني بالزنك والمنغنيز، وهو أيضًا، شراب يعزز الطاقة وجيد للقلب، ويحتوي شراب القيقب على بعض المركبات النشطة بيولوجيًا، التي تساعد على حماية جهاز المناعة في الجسم. وهذا الشراب محمل بمضادات الأكسدة.

قصب السكر

سكر القصب، هو بديل صحي للسكر، يتم استخراجه من قصب السكر، ويأتي مع العديد من الفوائد الصحية للكبد، ينقي الدم، يطهر الجسم من السموم، يحسن الجهاز الهضمي في الجسم ويعزز المناعة.

كما أن قصب السكر جيد أيضًا، لتقلصات الدورة الشهرية ومشاكل الجهاز التنفسي.