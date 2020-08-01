مصر تسجل تراجعا قياسيا بعدد إصابات ووفيات كورونا

أعلنت مصر، السبت، عن تراجع قياسي في عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19″، وعلى الرغم من ذلك حذر مسؤولون من العودة للإغلاق مرة أخرى حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيانها السبت، إن معدل الوفيات تراجع إلى ما دون 30 حالة، حيث تم تسجيل 19 وفاة، في حين انخفضت الإصابات إلى أقل من 300، لتسجل 238 إصابة.

وسجلت مصر الجمعة 321 إصابة جديدة إضافة إلى 31 حالة وفاة بالفيروس، فيما تم تسجيل 401 حالة جديدة الخميس و46 حالة وفاة.

وكشفت وزارة الصحة، عن خروج 1499 متعافيًا من كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41137 حالة.

ولفتت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 94316 حالة من ضمنها 41137 حالة شفاء، و 4834 وفاة.