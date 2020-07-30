تعرف على أفضل 5 أطعمة ومشروبات تساعد على فقدان الوزن

كثير ما نسمع عن الأطعمة التي تساعد على فقدان الوزن، فالجميع يحلم دائماً بالرشاقة كي نبدو أصغر سناً.

ويقدم موقع onlymyhealth بعض الأطعمة الموجودة داخل خزانة أي مطبخ، والتي لا تساعدنا فقط في إنقاص الوزن ولكن تجعلنا أيضًا نتقدم في السن برشاقة، وهذه كلها تستند إلى أدلة ومدعومة بمعلومات علمية.

الزنجبيل المجفف

لطالما تم استخدام الزنجبيل المجفف في الطب التقليدي، إذ يعالج غثيان الصباح، والصداع النصفي.

لن تحتاج إلى مسكن للألم إذا كان لديك كوب من ماء الزنجبيل الساخن، حيث يقلل من الكوليسترول، والدهون الثلاثية، وسكر الدم، وكذلك تقلصات الدورة الشهرية.



ولكن ماذا عن حرق الدهون؟.. تظهر الأبحاث أنه حتى استهلاك 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل يمكن أن يزيد معدل الأيض لدينا بنسبة 10% لمدة تصل إلى ساعتين عند استهلاكه في الصباح.

والقاعدة هي، أن استهلاك 1 ملعقة صغيرة فقط من مسحوق الزنجبيل الجاف في الصباح مع ممارسة تمارين الحركة مثل المشي أو العمل المنزلي طوال اليوم، سيساعدك على زيادة معدلات الأيض والتي تساعد على فقدان الوزن بشكل صحي.

القرفة

قرأنا عن الفوائد الكبيرة للقرفة في التحكم بمستويات السكر في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية، ولكن تظهر الأبحاث أيضًا أنها تساعد في تقليل خطوط الخصر لدينا، وقد يكون هذا ممكنًا بسبب قدرته على تقليل مقاومة الأنسولين في الجسم.



ولكن تذكر، أن الاستهلاك المفرط لأي شيء يجعل الأمر سيئًا، فيجب استهلاك ملعقة صغيرة واحدة فقط من القرفة في اليوم ويجب أن تكون قرفة سيلان، وليس القرفة الصينية.

وتحتوي قرفة كاسيا على مركب يسمى الكومارين والذي يمكن أن يكون سامًا للكبد إذا تم تناوله بكميات زائدة، فقرفة كاسيا لاذعة قليلاً في الطعم ولونها بني محمر في حين أن قرفة سيلان أسمر قليلاً، كما أنها أرق بينما قرفة كاسيا سميك ويصعب طحنها.

أوراق الشاي

ما عليك سوى تناول فنجان من الشاي والمشي ساعة واحدة، وسوف تحرق سعرات حرارية أكثر بنسبة 10%.

اشرب 4 أكواب من الشاي في غضون 24 ساعة قبل المشي لمدة ثلاثين دقيقة، وسوف تحرق غرامًا إضافيًا من الدهون أثناء المشي السريع.



وهذا الشاي الذي نتحدث عنه هو الشاي الأسود، وليس الشاي بالحليب المحلى بالسكر الذي يرافقه البسكويت.

هذا مجرد شاي أسود أو شاي أخضر، فعند إضافة الحليب إلى الشاي، يقلل الكازين وهو بروتين الحليب الذى يقوم بامتصاص بعض العناصر الغذائية من الشاي.

أوراق الشاي غنية بمركب يسمى الكاتيكين، وهذه المركبات تساعد في حرق الدهون، ومن المثير للاهتمام أن أوراق الشاي الصغيرة مثل الشاي الأبيض والشاي الأخضر لها خصائص أكثر مقاومة للشيخوخة.

القهوة

يجب أن نعرف أن القهوة السوداء لها فوائد صحية وتساعدنا في إنقاص الوزن، فقد ثبت أن 100 ملغ من الكافيين يمكن أن يزيد من معدل التمثيل الغذائي، والذي يكاد يكون في فنجان قهوة.

وعند تناول القهوة قبل التمرين، تساعد علي حرق المزيد من السعرات الحرارية، وعندما نشرب كوبين من القهوة السوداء، يرتفع معدل التمثيل الغذائي بنسبة 10% بعد ساعتين من استهلاكه وهو ما يقرب من 17 إلى 20 سعرة حرارية في الكوب.



لا تضيف حليبًا أو كريمًا إلى قهوتك، لأن ذلك سيكون له تأثير معاكس في جسمك. وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من القلق الشديد أو ارتجاع المعدة، يرجى استخدام القرفة ومسحوق الزنجبيل لزيادة معدل التمثيل الغذائي الخاص بك.

الفلفل الحار

كابسيسين، هو مركب لاذع موجود في الفلفل الحار، والذي يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 30٪. في حين أن معززات التمثيل الغذائي أو فقدان الوزن الأخرى المذكورة أعلاه تزيد من معدل التمثيل الغذائي بنسبة 10 ٪ فقط ، لذلك يتصدر الفلفل الأخضر الحار القائمة.



كما يحتوى هذا الفلفل علي فيتامين سي، ويكفي حوالي 2 فلفل أخضر يوميًا لزيادة معدل التمثيل الغذائي الخاص بك، حيث إن الاستهلاك المفرط للفلفل الأخضر لن يحرق لسانك فقط بل سيكون على حساب الزيارات المتكررة إلى دورة المياه.