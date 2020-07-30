5 أطعمة تساعدك على مكافحة التهابات الجسم

يمكن أن تحدث الالتهابات في مختلف أنحاء الجسم، ويسهل ملاحظتها من خلال بعض العلامات التي تظهر على الجسم مثل: آلام الرأس، والشعور بالإرهاق، وغيرهما.

هناك العديد من الطرق للتعامل مع هذه المشكلة بما في ذلك تناول الأدوية الموصوفة، ولكن يمكنك -أيضا- التحكم في ذلك من خلال النظام الغذائي الصحيح.

ويتضمن النظام الغذائي المضاد للالتهابات طعاما صحيا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل وغيرها الكثير.

ولهذا، إذا كنت تعاني أي أعراض للالتهاب، يجب أن تجعل هذه الأطعمة جزءا من نظامك الغذائي اليومي.

الحبوب الكاملة

اجعل دقيق الشوفان والأرز البني والحبوب غير المكررة جزءا من نظامك الغذائي اليومي، فهي غنية بالألياف، التي تساعد جسمك على مقاومة الالتهاب.

الفاصوليا

غنية بالألياف ومحملة بمضادات الأكسدة، وهي واحدة من أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات.

المكسرات

المكسرات غنية بالدهون الصحية التي يمكن أن تساعدك على محاربة الالتهاب.

الأسماك

تحتوي أسماك السلمون والتونة والسردين على الكثير من الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تحارب الالتهابات.

الكركم

يحتوي مسحوق الكركم على مركب الكركمين، وهو مادة معروفة بتأثيراتها المضادة للالتهابات.