تعرف على أفضل 5 علاجات منزلية للتخلص من حكة العيون

ماذا تفعل عندما تعاني من حكة في العيون؟ عادة ما نقوم بفرك العين المصابة، ولكن هذا يجعل الأمور أسوأ.

تعد حكة العين عرضًا وليس مرضًا، وعادة ما يصاحبها تهيج وجفاف وإحساس بالأوساخ داخل العين، وقد تسبب تورمًا في الجفون، وغالبًا ما يشعر المصاب بوجود جسم غريب داخل عينه، إلا أن هذا الشعور قد يكون أحد أعراض حساسية العين.

وغالبًا ما تنتج حكة العيون عن الإصابة بحساسية ما مثل حساسية حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات، بحيث تؤدي حساسية العين إلى تحفيز ردة فعل في الجسم، وإفراز مضادات الهستامين في الأنسجة المحيطة بالعين، وهذا الأمر يسبب الحكة وإحمرار العين وانتفاخها.

وهناك الكثير من المنتجات أو المكونات التي قد تسبب حكة في العيون، ومنها محاليل مستخدمة لحفظ عدسات العيون اللاصقة، وبعض أنواع مستحضرات التجميل المستخدمة للعيون ومستحضرات البشرة واللوشن والصابون، وحتى بعض أنواع قطرات العيون.

وقد يستمر هذا الالتهاب لعدة أيام، وقد تساعد الدموع الصناعية التي لا تستلزم وصفة طبية أو قطرات حساسية العين بتخفيف أعراض الحكة في العين.

ولكن هناك أيضًا العديد من العلاجات المنزلية الفعالة لعلاج حكة العيون، مثل وضع منشفة نظيفة مبللة وباردة ورطبة على عينيك الملتهبتين، ولهذا نقدم لك أفضل 5 علاجات من المنزل تساعدك على علاج حكة العيون:

عصير الصبار

اخلط 4 ملاعق كبيرة من جل الصبار (60 جم)، و¼ كوب ماء (62 مل)، و4 مكعبات ثلج في الخلاط، واغمس بعض كرات القطن في الخليط البارد وضعها على الجفون لمدة 10 دقائق، وكرر هذا الأمر مرتين في اليوم، إذا لزم الأمر.

بذور الكزبرة

هذه التوابل لها خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للبكتيريا، ويمكنها التخلص من حكة العين، خاصة إذا كانت ناتجة عن عدوى، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الصفات المرطبة لبذور الكزبرة على مكافحة الجفاف وتعزيز إنتاج الدموع.

ولهذا، قم بغلي كوب من الماء وأضف ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة، وقم بتصفية الخليط عندما يكون باردًا، بعد ذلك قم بغسل عينيك بالسائل. ويمكنك أيضًا صب قطرتين أو 3 قطرات من السائل على كل عين باستخدام قطارة.

البابونج

قم بوضع ملعقتين كبيرتين من زهور البابونج (20 جم) على كوب واحد من الماء (250 مل) حتى يغلي، واترك السائل في درجة حرارة الغرفة لبعض الوقت أو ضعه في الثلاجة إذا كنت تفضل استخدامه باردًا جدًا، بعد ذلك قم بغمس كرات القطن في هذا السائل واستخدمها ككمادات على الجفون.

الحليب البارد وماء الورد

امزج نصف كوب من الحليب البارد مع ملعقة صغيرة من ماء الورد، وبلل كرات قطنية في هذا الخليط وضعها على الجفون الملتهبة لمدة 10 أو 15 دقيقة.

بذور الشمر

هذه البذور علاج جيد لاستعادة صحة العين في حالة الإجهاد البصري والجفاف، ولها خصائص مضادة للالتهابات.

لذلك، قم بغلي ملعقة كبيرة من بذور الشمر في كوب من الماء ودعها تبرد، واغمس قطع القطن في هذا الخليط وضعها فوق الجفون الملتهبة، واتركها لمدة 15 دقيقة، وكرر هذه العملية مرتين في اليوم.