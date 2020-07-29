إذا كنت نباتيا.. هذه 6 بدائل نباتية للحليب

يتزايد عدد الأشخاص الذين يختارون الحياة النباتية، حيث لا يقتصر نمط الحياة النباتي على الطعام فحسب، بل هو أسلوب حياة يسعى إلى استبعاد جميع أشكال الاستغلال والقسوة للحيوانات من أجل الغذاء أو الملابس أو أي غرض آخر.

يتبع جميع النباتيين نظامًا غذائيًا نباتيًا يتجنبون جميع الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والعسل وأي مواد أخرى مشتقة من الحيوانات.

إذا كنت تخطط لأن تكون نباتيا وتتخلى عن كافة منتجات الألبان من نظامك الغذائي، لا داعي للقلق، هناك الكثير من بدائل الحليب النباتية لإغراق الحبوب فيها.

كما أصبحت بدائل الحليب النباتي شائعة بشكل متزايد بين الأشخاص الذين يعانون من شكل من أشكال عدم تحمل اللاكتوز، وإليك بعض بدائل الحليب النباتية لمساعدتك على عيش حياة خالية من منتجات الألبان، واختر ما يناسبك وفقًا لخطة نظامك الغذائي أو احتياجاتك الصحية أو الغذائية:

حليب الشوفان

يتم استخراجه عن طريق نقع وخلط الشوفان الكامل بالماء، يحتوي حليب الشوفان على الكثير من الألياف، كما أنه غني بالكالسيوم وفيتامين د والريبوفلافين.

ومع ذلك، فإن معظم الأصناف المتاحة ليست خالية من الغلوتين، لذلك إذا كنت تعاني من حساسية الغلوتين، فجرّب بديلًا آخر خاليًا من منتجات الألبان.

حليب الصويا

لاستخراج هذا الحليب النباتي، يتم طحن فول الصويا المنقوع إلى سائل ثم يتم غليه حتى تحصل على الحليب، ويعد حليب الصويا مصدرًا جيدًا للبروتين والبوتاسيوم والكالسيوم، لا يحتوي على اللاكتوز والكوليسترول، ونقص الدهون المشبعة.

حليب جوز الهند

يتم استخراجه عن طريق مزج لحم جوز الهند المبشور في الماء الساخن، وعلى عكس جوز الهند الخام، يحتوي حليب جوز الهند على دهون أقل وقليل من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، لكن محتوى الدهون في حليب جوز الهند أكثر من بدائل الحليب الأخرى، كما أنه مصدر غني بالكالسيوم و فيتامين أ و فيتامين د.

حليب اللوز

يتم نقع اللوز أولاً ومزجه بالماء لجعله حليب كريمي، وحليب اللوز غني بشكل طبيعي بفيتامين إي، وهو أمر جيد لبشرتك وجهاز المناعة، لكن تجنب الإصدار المحلي؛ لأنه يمكن أن يحتوي على الكثير من السكر المضاف، إذا كانت لديك حساسية من اللوز أو المكسرات، فيجب تجنبه.

حليب الكاجو

لصنع هذا الحليب، يتم غمر الكاجو المقشر في الماء، ويحتوي حليب الكاجو على فيتامين إي أكثر من حليب اللوز، ولكن يحتوي على سعرات حرارية أقل، كما أنه محمل بالعناصر الغذائية المعززة للمناعة مثل الزنك والنحاس والمغنيسيوم.

حليب الأرز

يعد حليب الأرز خيارا رائعا للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو الذين يعانون من حساسية الجوز، يتم استخراج حليب الأرز بعد غلي الأرز البني أو الأبيض المطحون.

يحتوي حليب الأرز على واحدة من أدنى القيم الغذائية لحليب النبات، ولكنه مصدر جيد للكالسيوم وفيتامين أ وفيتامين د، كما أنه عالي الكربوهيدرات، ولا يفضل للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.