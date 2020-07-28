هل تصدق؟.. مرض نادر يجعل المصاب به يظن بأنه "حيوان"

فسر علماء حالة امرأة خمسينية عُثر عليها في حديقتها وهي تصيح مثل الدجاجة، بأنها قد تعاني من بعض الاضطرابات بالصحة العقلية المرتبطة الاكتئاب.

وكانت سيدة متزوجة تبلغ من العمر 54 عاما، لم يُكشف عن اسمها، تعمل بشكل مستقر في إحدى الصيدليات في بلجيكا، كما لم يسبق لها تعاطي المخدرات أو الكحول قبل تلك الحادثة المفاجئة، حسبما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ في تقريرها.

وقد وجدها شقيقها في حديقتها وهي تقوم بأفعال غريبة مثل نفخ خديها تماما كالذي تفعله الديكة، كما كانت تصيح مثلهم؛ قبل أن يقرر نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى، وفقًا للتقارير.

وهناك في المستشفى، قالت السيدة الخمسينية للأطباء وهي في خضم نوبتها، أنها تعتقد أنها دجاجة، ودللت على فكرتها التي تعتقدها عبر وصف شعورها بإحساس جديد في ساقيها.

لكن بعد عودتها لحالتها العادية وهدوئها النسبي، لم تتذكر شيئا مما جرى، كما بدت محرجة عندما أخبرتها عائلتها بما حدث، وبعد علاجها تمكنت المرأة، التي كانت تعاني من الاكتئاب منذ وفاة أحد أفراد أسرتها، من العودة إلى عملها بعد ذلك بعام.

وعن حالة المرأة، قال باحثون من جامعة كو لوفين KU Leuven، وهي جامعة في الإقليم الفلمنكي في بلجيكا، عبر ورقة بحثية نُشرت في مجلة للطب النفسي، إن الشخص في مثل هذه الحالات، يعاني من مرض نفسي يُعرف بـ“Zoanthropy“ أو التصرف مثل الحيوانات، حيث يجعل الشخص المصاب بهِ يعتقد أنه حيوان.

فيما لم تتم دراسة تلك الظاهرة المرضية بشكل كاف نظرًا لإحجام الأهالي عن الإبلاغ عنها، كما أن المرضى يجدون صعوبة في التعبير عن أنفسهم وشرح أفكارهم خلال مرورهم بتلك الضائقة النفسية، بحسب الصحيفة.

وبين عامي 1850 و2012 لم يتم الكشف سوى عن 56 حالة مطابقة لهذا المرض، وقد تنوعت أنواع الحيوانات التي كانت الشخصيات تقوم بمحاكاتها مثل كلب، أسد، نمر، ضبع، قرش، تمساح، ضفدع، بقرة، قط، أوز، وحيد القرن، أرنب، حصان، أفعى، طيور، خنزير بري، وغيرها.

وذكر التقرير أن الدراسات المتأخرة، ربطت الإصابة بتلك الاضطرابات النفسية الكامنة بالمعاناة من حالات مثل الفصام، والاكتئاب الذهاني والاضطراب ثنائي القطب.

ولفت أنه يمكن أن تستمر تلك الأعراض عادة من ساعة واحدة إلى عدة عقود، وهي تعد أكثر شيوعًا في المناطق الريفية وغير الصناعية.