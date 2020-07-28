احذروا.. نقص هذه الفيتامينات والمعادن يسبب الأرق‎

يحتاج الجسم إلى العديد من العناصر الغذائية الضرورية بما في ذلك مختلف أنواع الفيتامينات والمعادن لتعزيز كفاءته.

ومثلما يؤثر نقص أي من هذه العناصر سلبًا على الصحة، ويسبب مشاكل عديدة، يمكن لنقص بعض هذه الفيتامينات والمعادن أن يؤدي للأرق ومشاكل في النوم دون أن ندرك ذلك.

لذا، سنوضح من خلال مجلة ”باسُل“ مجموعة من الفيتامينات والمعادن يساهم نقصها في الأرق:

فيتامين د

سبق أن أشارت دراسة إلى أن نقص ”فيتامين د“ يرتبط بمشاكل في النوم خاصة النوم لساعات أقل من المعتاد في الليل، كما أن فرط مستوياته يساهم في النوم لساعات أكثر في النهار.

وتوصي الدراسة بتناول الكثير من الأسماك الزيتية، والمكملات الغذائية، لمكافحة نقص ”فيتامين د“ مع الحرص على التعرض لأشعة شمس الصباح بما يكفي.

فيتامين ب 12

يساهم نقص هذا الفيتامين بظهور أعراض اكتئاب، خاصة صعوبة النوم والأرق، لذا يُنصح بفحص مستويات فيتامين ب 12 عند ملاحظة تدهور الحالة المزاجية مع زيادة استهلاك مصادره، مثل: اللحم البقري، والمحار، والسلمون، والحبوب، والحليب، والتونة.

فيتامين ب 6

يأتي ”فيتامين ب 6“ من بين أحد العناصر التي تعزز الشعور بالطاقة، وتنظم النوم، ونقصه له تأثير قوي على ذلك لأن الجسم يحتاج هذا الفيتامين لتحويل الحمض الأميني ”تربتوفان“ إلى ”سيروتونين“، وهو هرمون يساعد على تنظيم مستويات هرمون النوم.

ويتوافر هذا الفيتامين في صدور الدجاج، والسبانخ، والبصل، والبطاطا، والأرز الأبيض، بجانب الجبن القريش، والزبيب، والأفوكادو.

المغنيسيوم

يساعد المغنيسيوم بتنظيم الساعة البيولوجية المسؤولة عن دورة النوم والاستيقاظ بجانب كونه مهدئًا للعضلات، ومحفزًا للنوم العميق، كما يساعد الدماغ على إنتاج هرمون الميلاتونين، وهو ناقل عصبي يدعى GABA، وكلاهما يعزز الشعور بالنعاس في الليل.

ونقص المغنيسيوم يؤدي إلى خلل نظام الساعة البيولوجية وبالتالي صعوبة النوم، لذا من المهم تعزيز استهلاك مصادره، مثل: البقوليات، والمكسرات، والحليب، وسمك السلمون، والمحار بجانب الموز والسبانخ.

الحديد

بجانب الأنيميا، يسبب نقص الحديد الأرق وغيره من مشاكل النوم، كما أن نقصانه يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة تململ الساقين.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي نقص الحديد إلى صعوبة إنتاج الجسم للحمض الأميني تربتوفان والذي يحتاجه الجسم لإنتاج هرموني الميلاتونين، والسيروتونين المسؤولين عن الحالة المزاجية والإدراك والسلوك بجانب دورة النوم والاستيقاظ.

وبجانب المكملات الغذائية، يمكن الحصول على الحديد من خلال تناول السبانخ، واللحوم الحمراء، والبقوليات، والمحار، وصفار البيض.

الزنك

يأتي الزنك من بين أكثر المعادن التي تؤثر على جودة ونمط النوم، وقد سبق وكشفت دراسات أن ارتفاع مستويات الزنك يعزز جودة النوم ويساعد على النوم لفترة طويلة وتقليل اضطراباته.

ويتوافر الزنك في كل من: الشوكولاتة الداكنة، ومنتجات الألبان، والبيض، بجانب المكسرات، والبقوليات، واللحوم.