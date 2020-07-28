دراسة: تنميل اليد مؤشر على ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم‎‎

أفادت دراسة طبية؛ نشرت اليوم الثلاثاء، أن الشعور بألم متواصل أو تنميل في اليد يعني ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم، وهو ما يحتم على الشخص زيارة الطبيب.

وأشارت الدراسة التي أصدرتها ”مؤسسة مديكوفر الطبية“ في بريطانيا ونشرتها صحيفة ”ديلي اكسبرس“، إلى أن ارتفاع مستوى الكولسترول في الجسم عادة لا يسبب أي عوارض، لكنه قد يؤدي إلى انسداد الشرايين ما قد يسبب جلطة قلبية.

وقالت :“لكن هناك بعض العوارض الجسدية البسيطة التي تشير إلى ارتفاع مستوى الكولسترول وهي ألم أو تنميل في يد واحدة أو اثنتين“.

واوضحت الدراسة، أن تراكم الكولسترول يؤدي عادة إلى تضيق أو انسداد بعض الأوعية الدموية ما يؤدي في بعض الحالات إلى الشعور بالألم في اليدين.

ولفتت إلى أن التنميل يحدث نتيجة زيادة كثافة الدم بسبب ارتفاع معدل الكولسترول ما يتسبب في إعاقة تدفق الدم في الأعصاب وهو ما يسبب الشعور بالتنميل.

وبينت الدراسة، أن هناك أسبابا أخرى للشعور بالتنميل في اليد وهي استهلاك كميات كبيرة من المشروبات الكحولية أو الإصابة بمرض السكري ”فئة 2“.