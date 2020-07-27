الحكومة الفلسطينية تفرض الإغلاق الشامل خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، فرض إغلاق شامل على كافة مناطق الضفة الغربية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المُبارك، مع السماح بإقامة صلاة العيد، وفق إجراءات احترازية ووقائية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن ”الحكومة قررت فرض الإغلاق الكامل من صباح الجمعة حتى صباح الأحد، باستثناء الصيدليات والمخابز، على أن يعود فتح المحال التجارية كما هو معمول به الآن اعتبارا من صباح الأحد“.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه ”تقرر السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة، ومنها ارتداء الكمامات، واصطحاب السجاجيد الخاصة بالمصلين، والتباعد بينهم على ألا تزيد مدة الصلاة والخطبة على 15 دقيقة“.

وأشار ملحم، إلى استمرار الإغلاق ومنع التنقل بين المحافظات، وفق ما هو معمول به بناء على قرارات سابقة، واستمرار إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة لأغراض الطب الوقائي.

كما قررت الحكومة، استمرار منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المدن والقرى والمخيمات، وإبقاء العمل في المطاعم بالوتيرة المعمول بها حاليا بخدمة التوصيل والشراء المباشر مع عدم الجلوس داخل المطعم.

وأكدت الحكومة ضرورة التقيد الصارم ببروتوكولات وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين.

ويتواصل تسجيل مئات الإصابات يومياً بفيروس كورونا المستجد في مناطق الضفة الغربية، حيث أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و769 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.