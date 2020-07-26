مصر تسجل انخفاضا ملحوظا في عدد إصابات كورونا

سجلت مصر انخفاضا ملحوظا الأحد، في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، حيث هبطت الإصابات إلى ما دون الـ500 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، هذا بالإضافة إلى وفاة 48 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وكشفت عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى الأحد.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في بيان يوم الأربعاء تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل مع السماح لها بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة اعتبارا من 26 يوليو تموز.