المغرب يغلق عددًا من المدن مع ارتفاع عدد المصابين بكورونا

قررت السلطات المغربية، اليوم الأحد، إغلاق عدد من المدن، مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا فيها.

وأفاد بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أنه“بعد الارتفاع الكبير بأعداد المصابين بكورونا، خلال الأيام الأخيرة في عدد من المحافظات، تقرر حظر التجول، ومنع التنقل من وإلى مدن: طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات، ومراكش“.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار ”نظرًا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة، واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق، مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة“.

ويُستثنى من هذا القرار -بحسب البيان- الأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملون في القطاعين العام أو الخاص، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلّمة من طرف السلطات المحلية.

وأكدت السلطات، أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.

وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و156 حالة شفاء، و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.