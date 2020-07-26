5 أطعمة تعزز إنتاج الكولاجين الضروري لبشرة نضرة

الكولاجين هو أحد مستحضرات التجميل الشائعة التي نحتاجها للحصول على بشرة نابضة بالحياة، وهو بروتين لا يدعم فقط قوة بشرتنا ومرونتها، ولكنه مهم للأوعية الدموية والأمعاء والأربطة والأوتار والغضاريف والمفاصل.

مع التقدم في العمر، يتباطأ إنتاج الجسم الطبيعي من الكولاجين وتصبح هذه العملية مرئية من خلال الخطوط الدقيقة والتجاعيد وترهل الجلد وتساقط الشعر وآلام المفاصل.

وثمة عوامل أخرى تتسبب في استنفاد الكولاجين، هي الخمول والتدخين والكحول المفرط والتعرض للشمس، والتي قد تضعف أيضا الكولاجين.

لكن الخبر السار هو أنه يمكنك تعزيز إنتاج الكولاجين في جسمك بالتغذية الصحيحة. إليك بعض الأطعمة التي تعزز الكولاجين والتي ستبقيك قويا وشابا:

فاكهة أملا

أظهرت العديد من الدراسات أن الفاكهة مثل الأملا والبرتقال والليمون المحملة بفيتامين ”سي“ لديها القدرة على تعزيز إنتاج الكولاجين، ويساعد فيتامين ج في ربط اثنين من الأحماض الأمينية الهامة ”اللايسين والبرولين“، وكلاهما ضروري لإنتاج الكولاجين.

كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في فاكهة الأملا أيضا على تحييد الضرر الناتج عن الجذور الحرة وتطهير السموم، التي تهاجم وتكسر الكولاجين والإيلاستين في الجلد.

التوفو (جبنة الصويا)

تم صناعة التوفو من حليب الصويا في عملية تشبه إلى حد كبير عمليات تصنيع الجبنة من الحليب البقري.

ويتكون الكولاجين بشكل رئيسي من الأحماض الأمينية الجلايسين واللايسين والبرولين، وتعد التوفو واحدة من أفضل الأطعمة النباتية الفنية بهذه الأحماض الأمينية الثلاثة، وبالتالي فإن التوفو تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين.

المورينجا

تحتوي المورينجا على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهذه الفاكهة غنية بفيتامين سي الذي يمكن أن يزيد من إنتاج الكولاجين.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المورينجا مصدرا معروفا للكلوروفيل، الصباغ الذي يعطي النباتات لونها الأخضر الداكن، وقد أظهرت الدراسات أن الكلوروفيل يزيد من مادة البروكولاجين، وهي مادة مهدئة للكولاجين، مما يجعل المورينجا غذاء لإنتاج الكولاجين.

الطماطم

إليك سببا آخر لإضافة المزيد من الطماطم إلى السلطة الخاصة بك!، تحتوي الطماطم على جرعة صحية من الليكوبين، وهو حمض أميني يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ويمكن أن تساعد إضافة الطماطم إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على الكولاجين وكذلك بشرة الشباب.

ناهيك عن أن عصير الطماطم يوصف غالبا بأنه إكسير للبشرة، فهو غني بفيتامين أ، لذا يجب تضمين الطماطم في نظامك الغذائي اليومي، فذلك يساعد على استعادة وتجديد الكولاجين التالف، وتساعد الطماطم أيضا على تحفيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على مرونة الجلد.

بذور الريحان

بذور الريحان لها فوائد رائعة للبشرة، فهي واحدة من أفضل المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية، والتي تعتبر ممتازة لملء بشرتك للحفاظ على النضارة الخالية من التجاعيد من خلال تعزيز إنتاج الكولاجين.