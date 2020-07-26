6 نصائح تساعد جسمك على امتصاص فيتامين (د) بشكل أفضل

هل تضع واقيا من الشمس عند الخروج للشارع، إذا كان الجواب نعم، دعنا نخبرك أنك قد تعوق اختراق فيتامين (د) لجسمك، فهذا الفيتامين قابل للذوبان في الدهون وهو مطلوب لجميع الفئات العمرية للحفاظ على صحة أجسامنا، وهو في الواقع ليس فيتامينا، بل هرمونا يتم إنتاجه في الجسم نتيجة للتعرض لأشعة الشمس.

ويمكن الحصول عليه من أغذية معينة، فهو يعمل على تنظيم الجينات، وتحسين المناعة، ويشارك في امتصاص الكالسيوم المطلوب لصحة العظام والعمود الفقري، ورغم تعرضنا للشمس مدة 20 دقيقة يوميًا وحتى تناول مكملات فيتامين (د)، فإن هذا لا يضمن أن جسمك يمتص الجرعة التي تقدمها.

ونعرض اليوم 6 نصائح تساعدك على امتصاص جسمك لفيتامين (د) بشكل أفضل:

المكملات الغذائية

مهما كان ما تأكله، فإن الكمية مهمة، وكذلك الحال مع فيتامين د، لهذا تقترح الدكتورة شيخ أنك بحاجة إلى التحقق من الجرعة المناسبة من هذه المكملات.

وقالت شيخ، إن توقيت تناول هذه المكملات مهم أيضا لامتصاص أفضل، ولا أقصد الصباح أو المساء، فيجب تناول مكملات فيتامين د مع الوجبة الرئيسية في اليوم، سواء كانت الإفطار أو الغداء أو العشاء، كما أن تناوله مع الفاكهة أو الشاي أو القهوة أو بين الوجبات لن يسمح له بالامتصاص.

عناصر غذائية أخرى

من أجل امتصاص أفضل لفيتامين د، يجب عليك تضمين فيتامين (ك)، والمغنيسيوم، والزنك في نظامك الغذائي، وذلك لأنها تسرع من عملية الامتصاص وتقلل من احتمالية إصابتك بنقص فيتامين (د).

السمن والزيوت الصحية

إذا كنت تتبع نظاما غذائيا صارما وتتجنب الدهون الصحية، فلن يتمكن فيتامين (د) من اختراق أعماق الجسم أبدا.

ولن تؤذيك الزيوت والدهون الصحية أبدا، ولأن فيتامين (د) من المغذيات القابلة للذوبان في الدهون، فإنه يحتاج إلى دهون صحية لتحسين الامتصاص، لهذا، ينصح بتناول 3 إلى 4 ملاعق زيت أو سمن يوميا، ويمكنك تناول ملعقتين من السمن وأخرى من الزيت أو العكس.

الحبوب والحليب

الحبوب والحليب المدعمان يساعدان في تعزيز امتصاص فيتامين د لذا يجب تضمينهما في نظامك الغذائي أيضًا.

التوتر و الإجهاد

عندما تشعر بالتوتر، يطلق جسمك هرمونات تؤثر على أمعائك وتؤدي إلى حركة القولون العصبي التي تؤثر على الأمعاء

والحقيقة هي أن فيتامين د يمتص في الأمعاء، وبالتالي فإن صحة أمعائك تلعب دورا مهما في امتصاصه، لذلك من الضروري أن تدير ضغطك وتحافظ على صحة أمعائك من خلال تضمين البروبيوتيك في نظامك الغذائي.

مصادر فيتامين (د)

أشعة الشمس، تنتج فيتامين د عند اختراق الشمس للبشرة، ثم يخزن في الدهون ليستخدم لاحقا.

فيتامين د يوجد في بعض الأطعمة، مثل الأسماك الدهنية كالتونة، والسلمون والحليب ومشتقاته وعصير البرتقال، والحبوب المدعمة، ومن الجدير بالذكر أنه يصعب الحصول على كافة الاحتياجات من فيتامين د من المصادر الغذائية وحدها، لذلك فإنه في الغالب تكون هناك حاجة لتناول المكملات الغذائية الخاصة به.

المكملات الغذائية، وهناك نوعان من مكملات فيتامين د، وهما فيتامين د2، وفيتامين د3، ومن الجدير بالذكر أن كليهما جيد لتعزيز صحة العظام.