إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 4 ملايين‎

إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 4 مل...

المصدر: رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت 4 ملايين و24492 حالة بزيادة 72219 حالة على الإحصاء السابق، وإن عدد حالات الوفاة ارتفع 1113 حالة إلى 143868 حالة.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إحصاءها يغطي الفترة حتى الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم 23 تموز/ يوليو.

وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم، وليس من الضروري أن تطابق أرقام المراكز إجمالي عدد حالات الإصابة التي تعلنها الولايات الأمريكية كل على حدة.

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