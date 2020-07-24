عصير البصل.. تقوية للمناعة ووسيلة لفقدان الوزن

السعي للبحث عن الأطعمة الصحية عملية لا تنتهي، سواء كان ذلك طلبا لفقدان الوزن أو لزيادة المناعة، فهناك أطعمة في هذا الإطار متنوعة، لكننا في اختيارنا نحاول أن نصل للفائدة القصوى فيما نتناوله من هذه الأطعمة في نظامنا الغذائي.

مجلة ”food.ndtv“ الهندية المتخصصة، أفردت تقريرا حول أهمية البصل لنظامنا الغذائي، مشيرة إلى أنه يعد الطعام الأكثر شيوعا في مطبخنا الذي يمكنه أن يؤدي هذه المهمة بنجاح، حيث يحتوي البصل وعصيره على كل الفوائد الصحية التي تبحث عنها.

فوائد عصير البصل:

– عصير البصل لفقدان الوزن

البصل قليل الدسم لا يحتوي على دهون، ومصدر غني بالفلافونويدات المضادة للأكسدة التي تُحسن التمثيل الغذائي، وبالتالي تساعد على فقدان الوزن.

يشير خبراء الصحة إلى أن شرب خليط من البصل والعسل على معدة فارغة، قد يساعد على التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم.

– عصير البصل لمناعة قوية

باستطاعتك أن تستغني عن أكثر مشروباتك التي تزيد المناعة فعالية، وتكتفي فقط بتناول عصير البصل؛ لتعزيز تلك المناعة التي تطلبها.

البصل غني بالمواد الغذائية التي تساعد على تعزيز المناعة مثل فيتامين (ج) والزنك، ويحتوي مواد كيميائية نباتية تساعد في بناء آلية للدفاع في الجسم ضد البرد والسعال والحمى والأنفلونزا.

– عصير البصل للبشرة والشعر

يعد مستخلص البصل علاجا قويا لمشاكل الشعر والجلد، كما يمكن لشربه بانتظام صُنع العجائب لسقوط الشعر ومشاكل الجلد، مثل التهاب وحب الشباب.

إذا كنت تعاني من رائحة البصل اللاذعة أو طعمه الحار، يمكن عبر إضافة الملح أو عصير الليمون تجاوز تلك المشكلة، جرب هذه الوصفات وستتفاجأ بالنتائج.