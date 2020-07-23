انتفاخ المعدة وتقلبات الجهاز الهضمي.. الأعراض والعلاج

انتفاخ المعدة وتقلبات الجهاز الهضمي...

المصدر: نهى محمد - إرم نيوز

انتفاخ المعدة مشكلة صحية يعاني منها الكثير من الأشخاص، خاصة مع عادات الأكل الخاطئة، فهو شعور يحدث بسبب تناول أطعمة معينة ضمن نظامك الغذائي، أو الإفراط في تناول الطعام دفعة واحدة.

وعادة ما يسبب الانتفاخ إنتاج الغازات أو تقلبات في حركة عضلات الجهاز الهضمي، وفي نهاية الأمر يؤدي إلى الشعور المزعج بالانتفاخ، الذي في كثير من الأحيان يؤدي إلى الكثير من الألم، ويجعل معدتك تبدو أكبر.

ووفقاً لموقع ”إكسبريس“، هناك طريقة من أفضل الطرق وأسهلها للحد من خطر الانتفاخ وهو تجنب بعض الأطعمة التي تتسبب في انتفاخ المعدة:

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الثوم

يجب عدم تناول الثوم، حيث حث اختصاصي التغذية أدا بجارنادوتير، على التفكير في استبدال الثوم بالأعشاب والتوابل، على الرغم من أن الثوم له عدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك المساعدة على خفض ضغط الدم والحماية من أمراض القلب.

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البصل

تجنب تناول البصل، الذي يحتوي مثل الثوم على الفركتانز، وهي نوع الكربوهيدرات المكونة بوساطة سلسلة من جزيئات الفركتوز تتحد معا، ويمكن أن تسبب الانتفاخ.

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البقوليات

تقليل كمية البقوليات التي يتم إدراجها في النظام الغذائي يساعد على الحماية من آلام المعدة.

 

نصائح مهمة لتجنب انتفاخ المعدة:

– تناول كميات قليلة من الطعام والابتعاد عن الشراهة

– اتباع نظام غذائي صحي مليء بالخضراوات الورقية

– تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب الانتفاخ

– ممارسة الرياضة بانتظام

– تناول المشروبات التي تساعد على تقليل الشعور بالانتفاخ مثل (القرفة والنعناع والشمر والكمون).

وفي النهاية، إذا لم تختف أعراض الانتفاخ، يمكن أن يكون سببه شيئا أكثر خطورة، بما في ذلك سرطان المبيض أو سرطان الأمعاء.

 

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