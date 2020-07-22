الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح كورونا

أعلن عبد الرحمن العويس، وزير الصحة الإماراتي، عن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح واعد لعلاج فيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ عن العويس قوله إن التجارب ستتم على 15 ألف متطوع ومتطوعة من مختلف الجنسيات.
وأوضح أن التجارب السريرية تخضع للضوابط المعمول بها في الدولة، بالإضافة إلى معايير منظمة الصحة العالمية.
ولا يوجد لقاح معتمد للاستخدام التجاري لمرض ”كوفيد-19“ حتى الآن.
وتقول منظمة الصحة العالمية، إن هناك 23 لقاحًا محتملًا للمرض، منها 3 دخلت المرحلة الثالثة من التجارب على نطاق واسع لاختبار فاعليتها.
#عبدالرحمن_العويس : بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح واعد لعلاج فيروس "#كورونا" وسيتم إجراؤها على 15 ألف متطوع ومتطوعة من مختلف الجنسيات.#وام pic.twitter.com/Hcjdp2KzVP
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 22, 2020