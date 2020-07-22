الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح كورونا

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أعلن عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح واعد لعلاج فيروس كورونا. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" على حسابها في تويتر عن