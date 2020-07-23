6 علاجات منزلية سهلة تساعدك على التخلص من انسداد الأنف‎‎

قد تعرقل الإصابة بانسداد الأنف من وتيرة حياتنا اليومية ولو بشكل بسيط، كما أن الشخص الذي يعاني من انسداده لا يستطيع الاستمتاع بطعامه فضلا عن المعاناة في النوم.

لكن، رغم بساطة المشكلة الصحية، يظل في أحيان كثيرة هذا الشعور المرضي يمثل إزعاجا كبيرا حتى يزول، وفي الوقت الذي يلجأ فيه البعض لتناول الدواء للتخلص من هذه الحالة، يفضل آخرون بعض العلاجات المنزلية.

فيما يأتي بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد على علاج أنفك.

شرب الكثير من الماء

يعد شرب السوائل بكثرة مصدرا مهما لإزالة الاحتقان والعمل على رطوبة الحلق؛ ما يقلل من الضغط في الجيوب الأنفية.

استخدم مرطب

يسمح استخدام جهاز مرطب بالحد من آلام الجيوب الأنفية وتخفيف الانسداد، كما يساعد في دفع مخاط الأنف على الخروج.

بخاخ الأنف ومزيل الاحتقان

يمكن استخدام بخاخ الأنف الملحي لتخفيف الانسداد. تحتوي هذه البخاخات على محلول ملحي ومائي يساعد في ترطيب المخاط وانسيابه. كما أنه يمنع الأنف من أن تصبح جافة.

المشروبات الساخنة

ثبُت أن المشروبات الساخنة مثل: الشاي، يمكن أن تساعد في تخفيف البرد والتهاب الحلق، عبر تقليل سمك المخاط الأنفي، وبالتالي يسمح بتدفقه خارجا رغم حالة الانسداد .

يمكن -أيضا- إضافة الزنجبيل إلى الشاي لاحتوائه على مضادات أكسدة تساعد في تهدئة التهاب الحلق وتوفر سيولة الأنف المسدود.

الفلفل الحار يساعد في ازالة المخاط

أظهرت دراسات أن تناول الأطعمة الحارة مثل: الفلفل، تساعد على تعافي مَن يشتكون من انسداد الأنف، بسبب مادة الكابسايسين القوية التي تزيل الاحتقان بشكل طبيعي وتساعد في انسيابية المخاط.

تناول شوربة الدجاج الدافئة

يعد طبق حساء الدجاج الدافئ طعاما مثاليا لعلاج الأنف المسدود، إذ يقلل من تدفق الخلايا المتعادلة (نوع من خلايا الدم البيضاء التي تظهر في الدم أثناء العدوى) في الجسم، وبالتالي تكون عاملا مضادا للالتهابات.