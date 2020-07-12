5 علاجات منزلية بسيطة وفعالة للبشرة الجافة.. تعرف عليها (صور)

يجلب هذا الطقس الصيفي الحار بعض المشاكل الصحية الشائعة، وتعد المشكلة الأكثر شيوعا هي الجفاف، وبالتالي نحتاج أن نفهم، ماذا يعني الجفاف بالضبط؟

الجفاف يعني فقدان السوائل في الجسم، عندما يكون الجسم غير قادر على الاحتفاظ بالسوائل ويكون هناك ماء يخرج أكثر مما يدخل الجسم، وإذا لم يتم علاج الجفاف في الوقت المناسب، فقد يشكل خطرا كبيرا، كما يمكن أن يؤثر على أعضائك الحيوية ويعيق عملية التمثيل الغذائي.

الأسباب المؤدية للجفاف:

– ارتفاع مستويات السكر في الدم

– التقيؤ والإسهال باستمرار

– التبول الزائد

– تناول كمية أقل من الماء

– إصابات خطيرة

الأعراض الشائعة للجفاف

– بول داكن اللون

– الدوار

– الشعور بالعطش الشديد

بعد تحديد الأسباب والأعراض الشائعة المؤدية للبشرة الجافة خاصة في فصل الصيف، نستعرض علاجات منزلية سهلة للجفاف، وهي كالآتي:

الموز

الموز سهل الاستخدام، ويعد من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين، يمكنك تناول الموز مرتين في اليوم، وسيساعد هذا على استعادة البوتاسيوم في الجسم، والذي يتم فقده أثناء الإصابة بالجفاف، ويعد أفضل وقت لتناول الموز هو قبل القيام بأي نشاط بدني شديد.

زبدة الحليب

تعد زبدة الحليب مصدرا غنيا بالمعادن وهو بروبيوتيك طبيعي، كما توفر لك زبدة الحليب البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي يتم استنفادها من الجسم عندما تتعرق بشكل مفرط، ويمكنك الحصول على زبدة الحليب من 3 إلى 4 مرات في اليوم للحد من الجفاف.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غني بالبوتاسيوم والصوديوم وبالتالي يساعد على تعويض المعادن المفقودة، إنها قوة الشوارد، يمكن أيضا إعطاء ماء جوز الهند للأطفال بعد بلوغهم 6 أشهر.

محلول جفاف منزلي

قم بخلط 6 ملاعق صغيرة من السكر، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ثم قم بإضافة لتر واحد من الماء النقي أو المغلي ثم قم بتبريده.

امزج كل هذه المكونات حتى يذوب الملح والسكر تماما، اشرب من المحلول بضع مرات في اليوم، إذ يمكنك استهلاك 3 لترات من هذا المحلول يوميا.

الزبادي

أضف قليلا من الملح إلى اللبن الزبادي وتناوله يوميا لمنع الجفاف. الزبادي غني بالكهارل (الصوديوم) وبالتالي يمكن أن يساعدك في مكافحة الجفاف.