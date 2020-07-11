5 أطعمة تعزز مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم

غالبا ما ترتبط زيادة مستويات الكوليسترول بالمشكلات الصحية، حيث نؤمن جميعا أن الكوليسترول ضار بالصحة، وهي نصف الحقيقة فقط، ولا يعرف غالبية الناس أن هناك نوعين من الكوليسترول الجيد والسيئ.

وبحسب موقع ”onlymyhealth“، فإن ارتفاع مستويات الكوليسترول الجيد مفيد للصحة، بينما ترتبط زيادة الكوليسترول الضار بمخاطر صحية شديدة.

والكوليسترول عبارة عن مادة شمعية توجد في جميع خلايا الجسم، وله عدة وظائف مفيدة، منها المساعدة في بناء خلايا الجسم، ويُحْمَل الكوليسترول في مجرى الدم حيث يكون ملتصقا بالبروتين، وتسمى بالبروتينات الدهنية.

وزيادة مستويات الكوليسترول الجيدة تحمي القلب من الإجهاد التأكسدي والعوامل الضارة الأخرى، ويساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الجيد في تعزيز صحة القلب.

وفيما يلي 5 أطعمة يمكنها تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد في جسمك:

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من أكثر الزيوت الصحية للاستخدام في الطهي، إذ يحتوي على العديد من الدهون المفيدة جدا للقلب، وبصرف النظر عن هذا، يعتبر هذا الزيت منجما لمضادات الأكسدة.

ويقلل تناول زيت الزيتون من الالتهاب ومن نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، لذلك يجب أن تجعل هذا الزيت جزءا من نظامك الغذائي.

وبالنسبة للطهي في المنزل، يجب أن تتناول زيت الزيتون البكر الممتاز بدلا من أي زيت مكرر آخر، بحيث يزيد مستوى الكوليسترول الجيد، لكن لاحظ أنه لا يجب استخدام زيت الزيتون في درجات حرارة عالية جدا (القلي، التحميص).

الفاصولياء والبقوليات

يجب عليك أيضا تضمين الفول والبقوليات في نظامك الغذائي اليومي، وتعد البقوليات مفيدة جدا لصحة قلبك، كما تحتوي على كميات جيدة من الألياف والمغذيات.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن كل هذه مصادر جيدة للبروتين الدهني عالي الكثافة، الذي يساعد على تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد للجسم، لذلك يجب عليك تناولها يوميا.

الأطعمة الأرجوانية

تعتبر جميع الفواكه والخضروات الطبيعية ذات اللون الأرجواني جيدة جدا للقلب؛ لأنها تحتوي على مضادات أكسدة خاصة تسمى الأنثوسيانين.



وتمنع مضادات الأكسدة الالتهاب كما تمنع تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة، لذلك، يجب عليك تضمين أشياء أرجوانية في نظامك الغذائي، مثل: الباذنجان، الملفوف الأحمر، التوت الأزرق، التوت الأسود، فاكهة الفالسا، العنب الأسود.

بذور الشيا

يمكن أن يكون تناول بذور الشيا مفيدا جدا بالنسبة لك، وفي الواقع تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، ولكن أهمها هي أحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف، والتي تقلل من كمية الكوليسترول السيئ في جسمك، وتقلل الالتهابات التي قد تصيب الأوعية الدموية مسببة أمراض القلب.

كما أن المعادن والمغذيات الأخرى الموجودة في بذور الشيا مفيدة جدا في التحكم بضغط الدم والسكري.

الأسماك الدهنية

تحتوي العديد من أنواع المأكولات البحرية مثل الأسماك والروبيان وغيرها على أحماض أوميغا 3 الدهنية الجيدة، كما أن تناول هذه الأسماك الخاصة يقلل من الالتهاب ونسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

ويعد السلمون والسردين والماكريل والأنشوجة وغيرها من الأسماك الدهنية المفيدة جدا لقلبك.

ويحتوي هذا النوع من السمك على نسبة عالية من أحماض الأوميغا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب، لذا إذا كنت غير نباتي، فاستهلك هذه الأسماك بدلا من الدجاج والضأن.