تقرير: ارتفاع نسبة السكر بالدم يضاعف خطر الوفاة بكورونا

قال أطباء في مدينة ووهان الصينية، إن أبحاث أجروها على مصابين بفيروس كورونا، أثبتت ان ارتفاع نسبة السكر في الدم تزيد من مخاطر الوفاة بفيروس كورونا، بصرف النظر عن ما إذا كان المريض يعاني بالفعل من مرض السكري أو السمنة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة Diabetologia الطبية، ونقلته وكالة ”تاس“ الروسية الجمعة، فإن فريق الأطباء الصيني بقيادة جين يانغ، من جامعة خواجون للعلوم والتكنولوجيا، كشف أن نسبة مادة الغلوكوز في الدم تزيد بحد ذاتها احتمال الوفاة نتيجة الإصابة بمرض كورونا.

وتوصل الفريق إلى هذا الاستنتاج بعد دراستهم أكثر من 600 حالة خضعت للعلاج في مستشفيات ووهان خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وبحسب التقارير فقد توفي 100 شخص من تلك الحالات، حيث تبين أن ارتفاع مستوى السكر في الدم أكثر من (7 مليمول/لتر) كان السبب الرئيسي في زيادة خطورة المرض وتسببه بالوفاة.

وخلص الفريق الطبي الصيني، إلى أنه لم تتضح بعد كيفية تأثير ارتفاع نسبة السكر في زيادة احتمال وفاة مرضى كورونا بنحو 2.3 مرة ، إلا أنه يرجح بأن يكون ذلك لعلاقة ارتفاع نسبة السكر بتشكل التجلطات الدموية وانعكاسات السكر السلبية على عمل الأوعية الدموية بشكل عام.