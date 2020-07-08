إخضاع أفراد كتيبة من الجيش الإسرائيلي للحجر الصحي لمخالطتهم مجندة مصابة بكورونا

خضع مئات الجنود الإسرائيليين التابعين لكتيبة “ نحشون“، اليوم الأربعاء، للحجر الصحي، في قاعدة للجيش في مرتفعات الجولان المحتلة وذلك بعد مخالطتهم لمجندة تبيَّنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وبحسب موقع ”إسرائيل اليوم“، فإن عددًا من الجنود كانوا قد شاركوا في حفلة تواجدت فيها مجندة مصابة بفيروس كورونا، ما أدى إلى إدخالهم الحجر الصحي، حيث تبيّنت إصابة عدد منهم بالفيروس حتى الآن.

وأشار الموقع العبري إلى أن 7809 جنود إسرائيليين خضعوا للحجر الصحي حتى، مساء يوم الثلاثاء، لإصابتهم بكورونا .

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل وفاة واحدة و1320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 343 وفاة و32714 إصابة، من بينها 107 حالات خطيرة.