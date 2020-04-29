قطر تسجل 643 إصابة جديدة بكورونا

قطر تسجل 643 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الأربعاء، تسجيل 643 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي أن أغلبية الحالات الجديدة المسجلة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة يعملون في مهن مختلفة خالطوا حالات مصابة بالفيروس تم اكتشافها سابقا.

وأوضحت أنه تم تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة خارج المنطقة الصناعية وذلك بعد إجراء فحوص استقصائية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تعافي 109 حالات من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في دولة قطر إلى 1243 حالة.

وأفادت الوزارة بأن معظم الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تعتبر إصابات خفيفة من حيث حدتها، مشيرة إلى أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة له عدة أسباب منها أن انتشار الفيروس دخل مرحلة الذروة حيث من المتوقع أن تستمر الأعداد في الزيادة قبل أن تشهد انخفاضا تدريجيا.

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