قطر تسجل 643 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الأربعاء، تسجيل 643 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي أن أغلبية الحالات الجديدة المسجلة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة يعملون في مهن مختلفة خالطوا حالات مصابة بالفيروس تم اكتشافها سابقا.

وأوضحت أنه تم تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة خارج المنطقة الصناعية وذلك بعد إجراء فحوص استقصائية.

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 643 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 109 حالات من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في دولة قطر إلى 1243 حالة.#قنا pic.twitter.com/w7zAzaoUuG — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 29, 2020

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تعافي 109 حالات من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في دولة قطر إلى 1243 حالة.

وأفادت الوزارة بأن معظم الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تعتبر إصابات خفيفة من حيث حدتها، مشيرة إلى أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة له عدة أسباب منها أن انتشار الفيروس دخل مرحلة الذروة حيث من المتوقع أن تستمر الأعداد في الزيادة قبل أن تشهد انخفاضا تدريجيا.