تونس تستعدّ لـ"تخفيف" الحجر الصحّي العام مع بعض الاستثناءات

أعلنت الحكومة التونسيّة، يوم الأربعاء، عمّا سمّتها "الاستراتيجيّة الوطنيّة للحجر الصحّي الموجّه"، مشيرة إلى أنّ البدء في إجراءات تخفيف الحجر الصحّي الشامل سيبدأ الإثنين المقبل.

واستثنت الحكومة من هذا القرار 5 فئات و بعض القطاعات.

و أفادت الوزيرة لبنى الجريبي، أنّ قائمة الفئات المستثناة من الحجر الصحي الموجه الذي سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوم 4 أيار مايو المقبل،تم تحديدها من قبل وزارة الصحة.

و أضافت الجريبي، في ندوة صحفيّة، أنّ القائمة تشمل: الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة و الحاملين لأمراض مزمنة، إضافة إلى الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ 15 سنة، والأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة و النساء الحوامل.

و قالت الجريبي، إنّ الحجر الصحي سيتمّ استنادا إلى "المرحليّة والتدرّج"، موضّحة أنه تم الإعداد له في إطار مسار تشاركي، وفق تعبيرها.

كما أكّدت المسؤولة التونسيّة أنّ مراحل تخفيف الحجر الصحي، ستتم على 4 مراحل مبينة أن المرحلة الأولى تمتدّ من 11 أيار مايو حتى 24 أيار مايو الجاري، و أن استئناف النشاط سيكون ممكنا خلالها لكل المهن الصغرى باستثناء الحلاقة والتجميل.

في السياق، كشفت المسؤولة التونسيّة، عن شروط استئناف بعض القطاعات لنشاطها، وهي العمل بنظام التناوب، إضافة إلى تولّي السلطات الجهوية والمحلية المسؤولية عن تنفيذ الإجراءات.

و كان رئيس الحكومة التونسيّة، إلياس الفخفاخ، قد قرّر في وقت سابق البدء في تخفيف إجراءات الحجر الصحي، و أعلن عن استئناف بعض القطاعات الحيوية نشاطها تدريجيا، بداية من يوم 4 أيار مايو المقبل.

وأكد الفخفاخ أن هذا القرار لا يعني أن الحياة ستعود إلى نسقها الطبيعي ذلك أنه لم يتم إلى حد الآن إيجاد لقاح ناجع لهذا الوباء، وأوضح رئيس الحكومة أنه تم اتخاذ هذا القرار كخطوة من أجل محاولة إنقاذ الاقتصاد التونسي بحسب قوله.