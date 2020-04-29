الكويت تسجل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 300 إصابة جديدة بفيروس...

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تأكيد إصابة 300 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 3740 حالة.

وسجلت وزارة الصحة بحسب تغريدة نشرتها على تويتر 213 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا.

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