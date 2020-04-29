حصيلة وفيات كورونا في إيران تقترب من 6 آلاف

اقترب عدد الوفيات في إيران جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، من ستة آلاف شخص، بعد تسجيل 80 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 80 حالة وفاة جديدة وتسجيل 1073 حالة إصابة في عموم البلاد".

وأضاف أن "عدد الوفيات ارتفع إلى 5957 جراء تفشي فيروس كورونا المستجد فيما بلغ إجمالي الإصابات نحو 93 ألفا و657 شخصا".

وكشف أنه"يوجد 2965 من المصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة للغاية ويرقدون في مستشفيات البلاد".