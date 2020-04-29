يونيسف: 110 آلاف اشتباه بالكوليرا في اليمن منذ مطلع 2020

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الأربعاء، رصد أكثر من 110 آلاف حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن ممثلة "يونيسف" في اليمن، سارة بيسلو نيانتي.

وقال البيان: "منذ كانون الثاني/ يناير 2020، تم تسجيل أكثر من 110 آلاف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في 290 مديرية (إجمالي 331 مديرية) يمثل الأطفال دون الخامسة نحو 25% منها".

وأوضح: "يتعاظم الخطر المحدق بأكثر من 5 ملايين طفل دون الخامسة في اليمن، جراء وباء الكوليرا والإسهال المائي الحاد، حيث تشهد البلاد هطول أمطار غزيرة منذ منتصف نيسان/ أبريل الجاري".

وأضاف: "انتشار الكوليرا على نطاق أوسع وارتفاع مستويات سوء التغذية وتفشي الأمراض (..) جميعها أسباب قد تؤدي إلى تفاقم العبء الملقى على كاهل الأطفال وأسرهم".

وأكدت نيانتي: "لا يزال أطفال اليمن عرضة لعدد لا يحصى من المخاطر التي تهدد بقاءهم على قيد الحياة".

ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي، جعل منظمات إغاثية تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة حال تفشي فيروس كورونا في البلاد.