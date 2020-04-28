السودان .. إصابة أحمد هارون القيادي السابق في حزب البشير بـ"كورونا"

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أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الثلاثاء، عن أن سلطات سجن كوبر أخطرت رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق، أحمد هارون بإصابته بفيروس كورونا. وأدى إعلان إصابة هارون بكورونا، إلى إجراءات سريعة من إدارة السجن بعزل المعتقلين من قادة نظام البشير. وقالت الهيئة، في بيان صدر عنها، إنه "تم حجز هارون في زنزانة انفرادية وعزله عنه القيادي نافع علي نافع، ونائب البشير السابق، بكري حسن صالح، إذ تم وضعهما في حبس إنفرادي ومنعت عنهما الزيارة نهائياً". وأفادت الهيئة بأن "الحجز شمل بقية المعتقلين بما فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير وهم أكثر من 20 معتقلاً"، لافتة إلى أنها