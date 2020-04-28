السودان .. إصابة أحمد هارون القيادي السابق في حزب البشير بـ"كورونا"

أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الثلاثاء، أن سلطات سجن كوبر أخطرت رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق، أحمد هارون بإصابته بفيروس كورونا.
وأدى إعلان إصابة هارون بكورونا، وفق الهيئة، إلى إجراءات سريعة من إدارة السجن بعزل المعتقلين من قادة نظام البشير.
وكانت علياء ابنة المعتقل أحمد هارون، أكدت أن نتيجة فحص والدها أظهرت إصابته بفيروس كورونا، قائلة:"النتيجة إيجابية للأسف".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عبارات ساخرة من إصابة معتقلي نظام البشير بفيروس كورونا على خلفية نكران أتباع البشير لوجود الفيروس في السودان بعد فرض حظر التجول، وإغلاق المطارات والحدود خلال الفترة الماضية، واعتبروا أن الإجراءات الحكومية محاولة لمنع الاحتجاجات ضد الحكومة الانتقالية، وردد ناشطون عبارات استخدمها أتباع البشير خلال الاحتجاجات:"ما في كورونا ما تغشونا".