نيويورك تسجل أدنى عدد لدخول المستشفيات بسبب كورونا منذ شهر‎

قال حاكم نيويورك آندرو كومو، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في الولاية بسبب فيروس كورونا المستجد انخفض إلى أدنى مستوى يومي له منذ ما يزيد على شهر، وهي أحدث إشارة على أن الأزمة تنحسر في أكثر الولايات الأمريكية تضررًا.

كما بدا أن كومو، الذي تبادل الانتقادات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المسؤولية عن الأزمة، ينتقد الوكالات الاتحادية، ومجتمع المخابرات، والصحافة، حين قال إن المسؤولية الأساسية لا تقع على عاتق الولايات.

وتساءل كومو، خلال إفادته اليومية، "أين كان الجميع؟"، في إشارة إلى رد الفعل الأول بعد الكشف عن أن الصين تواجه فيروسا مميتًا يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة. وقال حاكم نيويورك:"حكام الولايات لا يصنعون أوبئة عالمية".

وأضاف حاكم نيويورك أن متوسط عدد المسجل دخولهم المستشفيات على مدى 3 أيام بسبب كوفيد-19، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، انخفض إلى أقل من 1000 وهو الأدنى منذ يوم 24 مارس/ آذار.