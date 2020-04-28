5 فواكه صيفية تساعد على إنقاص الوزن

يلجأ كثيرون للتمارين الشاقة، رغبة في إنقاص الوزن، لكن الخيارات محدودة في الوقت الحالي بسبب إغلاق كورونا.

في هذا الإطار، يقدم تقرير لمجلة "ذا هيلث سايت" الطبية، بعض الحلول عبر بدائل أخرى لفقدان الوزن يمكنك تجربتها، من خلال تناول بعض الوجبات الصحية.

فاكهة الكنتالوب، هي من أغنى الفواكه بفيتامين C، كما تحتوي على نسبة عالية من الماء، حيث تساعد على الشعور بالامتلاء وتمنع آلام الجوع.

المانغو، مصدر غني بالبكتين والفيتامينات A وC وD، إلى جانب كثرة احتوائه على الألياف التي تفيد في عملية الهضم، وللفوز بفائدته المرجوة لفقدان الوزن يحبذ تناوله يوميًا.

فاكهة الأناناس، لها خصائص مذهلة مضادة للالتهابات وتساعد في الهضم، كما أن لها قدرة على زيادة التمثيل الغذائي، وبالتالي تمنع زيادة الوزن.

فاكهة الليتشي، هي فاكهة إستوائية لها فوائد جمة، حيث إنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد في إنقاص الوزن، كما أنها تعزز المناعة، وتعمل على الحفاظ على الأسنان.

الخوخ، فاكهة تعزز عملية هضم الطعام، كما أن تناولها يؤدي إلى تخليص الجسم من السموم، وتعطي إطلالة جذابة لجلد لامع.