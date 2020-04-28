فرنسا .. وفيات "كورونا" تقترب من 24 ألفًا

زاد عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا، اليوم الثلاثاء، 367 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 23660 حالة، بحسب وزارة الصحة، التي قالت أيضًا إن الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي ارتفعت 1520 لتصبح 129856 حالة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أمام البرلمان، إن فرنسا لن تنهي العزل العام ما لم يتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا لأقل من 3 آلاف حالة يوميًا.

وزادت حصيلة الوفيات 1.6 % بالمقارنة مع، يوم أمس الاثنين، مع تباطؤ الوتيرة بشكل طفيف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتراجع عدد الأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19" في المستشفيات بشكل أكبر من 28055، يوم الاثنين، إلى 27484، اليوم الثلاثاء.

كما تراجع عدد الأشخاص الموجودين في الرعاية المركزة من 4608، يوم الاثنين، إلى 4387 شخصًا، اليوم الثلاثاء، وتشهد هذه الأعداد تراجعًا منذ أسبوعين على الأقل.