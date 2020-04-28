الجزائري "بن خالفة" مبعوثا للاتحاد الأفريقي مكلفا بحشد الدعم لكورونا ‎

عُيّن وزير المالية الجزائري الأسبق، عبد الرحمن بن خالفة، اليوم الثلاثاء، مبعوثًا خاصًا للاتحاد الأفريقي لحشد الدعم الاقتصادي والمالي الدولي، الكفيل بتمكين أفريقيا من مجابهة التحديات المترتبة عن تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيـد19".

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن "ذلك تم باقتراح من الرئيس، عبد المجيد تبون، على سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي".

وشغل الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان بن خالفة ( 71 عاما) منصب وزير للمالية في بين 14 مايو/ أيار 2015 و 11 يونيو/ حزيران 2016، في عهد حكومة عبد المالك سلال، رئيس الوزراء المسجون، بتهم فساد في حقبة عبدالعزيز بوتفليقة.

وسيتولى بن خالفة، برفقة مبعوثين آخرين، حشد الدعم للقارة السمراء في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، بعدما كشف مواطنه، إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، أن القارة تحتاج زهاء 150 مليار دولار لمواجهة الوباء، في ضوء هشاشة الإمكانيات الموجودة في بلدان القارة.

وذكر إسماعيل شرقي، مفوض مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي، في تصريحات بثتها الإذاعة الجزائرية الرسمية، أن "القارة الأفريقية عليها أن تستعد لما هو أسوء في قادم الأيام، بعدما تبين أن العزلة والأنانية لا يمكنهما أن تضمنا الأمن والسلم الدوليين".

وأبرز مفوض الأمن والسلم الأفريقي في وقت سابق، أن "تنسيقًا يجري على أكثر من صعيد، لإنجاح جهود محاربة كوفيد19، والتفطن إلى خطط وشيكة للجماعات المتطرفة، بقصد استغلال الظرف الوبائي الاستثنائي لتنفيذ عملياتها الإجرامية".