حالات الوفاة من كورونا في تركيا تصل إلى 2992

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب كوفيد-19 ارتفع بواقع 92 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 2992.

وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع 2392 حالة إلى 114653، وهو الأعلى خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة.

والزيادة المسجلة اليوم الثلاثاء أعلى قليلا من اليومين الماضيين، لكنها لا تزال تتماشى بشكل عام مع الانخفاض منذ أن بلغت ذروتها بما يزيد على 5000 في منتصف أبريل/ نيسان، في حين زاد عدد الحالات التي تتعافى يوميا.

وتعافى حتى الآن 38809 أشخاص من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19.