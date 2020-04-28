السودان.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 318 وتسجيل ثلاث وفيات ‎

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثلاث وفيات جديدة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات 318 حالة، و25 حالة وفاة.

وأفادت الصحة السودانية في بيان، بتعافي 10 حالات يصل عدد المتعافين إلى 31 حالة.

وبدأ فيروس كورونا الانتشار إلى خارج العاصمة الخرطوم، في خطوة مقلقة جديدة بشأن توسع انتشاره على مستوى ولايات السودان؛ حيث وصل اليوم الثلاثاء 10 ولايات سودانية من جملة 18 ولاية في البلاد.

ونالت العاصمة الخرطوم النسبة العالية من الإصابات بفيروس كورونا بتسجيل 289 حالة، وولاية الجزيرة (وسط) 17 حالة، ونهر النيل (شمال) 3 حالات ، والقضارف (جنوب شرق) 3 حالات، وولاية غرب كردفان(غرب) حالة واحدة ، وفي ولاية النيل الأبيض (جنوب) أيضا سجلت حالة واحدة ، وفي سنار(جنوب) حالة واحدة ، ووسط دارفور (غرب) حالة واحدة، وشرق دارفور (غرب) حالة واحدة ، والبحر الأحمر (شرق) حالة واحدة.

وتتحصن السلطات السودانية بحزمة إجراءات استثنائية، منها الحظر الشامل على العاصمة الخرطوم، ومنع السفر بين ولايات البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا.