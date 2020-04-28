إصابات كورونا في الهند تقترب من 30 ألفا ومخاوف بسبب ارتياد المساجد في باكستان‎

قال مسؤولون في مجال الصحة وبعض المسؤولين الحكوميين، إن الهند تقترب من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، أي المرتبة الثانية بعد الصين في آسيا، وهو ارتفاع مطرد من شأنه أن يجعل من الصعب إلغاء إجراءات العزل العام المفروضة منذ ستة أسابيع وتنتهي في مطلع الأسبوع المقبل.

كما سجلت باكستان المجاورة قفزة في عدد الإصابات والوفيات بسبب كوفيد-19، مرض الجهاز التنفسي الذي يسببه الفيروس، وهناك مخاوف من تجمع العديد من الناس في المساجد لأداء الصلاة في شهر رمضان على الرغم من القواعد الصارمة بشأن التباعد الاجتماعي.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 29434 شخصا، بارتفاع 1543 شخصا عن اليوم السابق. كما أودى الفيروس حتى الآن بحياة 934 شخصا، وهو عدد قليل مقارنة بالولايات المتحدة وبعض أنحاء أوروبا الغربية حيث توفي عشرات الألوف.

وسجلت باكستان 14079 حالة إصابة حتى الآن، توفي منها 301، وكان من بين الوفيات 20 حالة منذ أمس وهي أعلى حصيلة في يوم واحد حتى الآن.

وفيما يتعلق بالدول الأخرى في منطقة جنوب آسيا، سجلت أفغانستان 1703 إصابات منها 57 حالة وفاة. وبلغ عدد المصابين في سريلانكا 592 وتوفي منهم سبعة أشخاص، بينما سجلت بنجلادش 6462 حالة إصابة توفي منها 155. وسجلت المالديف ونيبال وبوتان 200 و54 وسبع حالات إصابة على الترتيب دون أي وفيات.