منظمة الصحة العالمية: 80 لقاحا لمواجهة "كورونا" تحت التطوير 6 منها بالتجارب السريرية

كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، عن وجود 80 لقاحا عالميا يجري تطويرها حاليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المنظري، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن هناك 6 لقاحات ضمن الثمانين قيد التقييم بالتجارب السريرية، حاليا، وعند الكشف عن دقة النتائج سيتم الإعلان عنها.

وأوضح أن المنظمة تضمن تقاسم اللقاحات والأدوية الجديدة لفيروس كورونا بين بلدان العالم على نحو عادل دون تمييز، مضيفا أن هناك عددا من الدول في إقليم شرق المتوسط مثل، ليبيا واليمن وسوريا، يعانون من مشاكل تسبب انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

ولفت إلى أنه توجد كارثة صحية ضخمة في اليمن، حيث يحتاج 13 مليون شخص لمساعدات إنسانية، و2.5 مليون طفل يحتاجون للتغذية، و8.8 مليون مواطن يحتاجون رعاية صحية بشكل منتظم.

ونوه المنظري بأن بعض الدول سجلت انخفاضا طفيفا في حالات الإصابة بكورونا المستجد، وهو ما جعلهم يتحللون من نظريات التباعد الاجتماعي والبدني، ما سيكون له خطر كبير عليهم، ومن الممكن أن يسبب ذلك موجة أخرى من الإصابات بالفيروس حول العالم.

وأكد أنه يمكن أن يكون هناك عرضة للإصابة بالفيروس مرة أخرى للذين تعافوا منه، حيث لا يوجد دليل محدد على عدم الإصابة بالفيروس مرة أخرى بعد الإصابة بالمرة الأولى.

وسجلت مصر، أمس الإثنين، 248 إصابة جديدة، جميعهم مصريون، كما سجلت أعلى معدل يومي للوفيات بعد وفاة 20 حالة جديدة.

من جانبه، قال مدير الطوارئ الصحية الإقليمية، الدكتور ريتشارد برنان، إنه يجب التعاون بين جميع الدول لمواجهة الفيروس، مؤكدا أن الإصابات في إيران تمثل 60 % من الإصابات في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف برنان أن الدول تقوم بتقييم المخاطر التي تتعرض لها بسبب فيروس كورونا، وبالتالي تقوم بتخفيف التباعد الاجتماعي من عدمه.