الإمارات تسجل 7 وفيات و 541 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية يوم الثلاثاء، تسجيل 541 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة إنها أجرت أكثر من 25 ألف فحص لفيروس كورونا، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
كما أعلنت الوزارة عن 7 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في الدولة إلى 89.
وأشارت الوزارة كذلك إلى شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.