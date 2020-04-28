الإمارات تسجل 7 وفيات و 541 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الثلاثاء إجراءها أكثر من 25 ألف فحص لفيروس كورونا، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات. وكشفت الفحوصات وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. كما أعلنت الوزارة عن سبع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 89 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء2 181 حالة.