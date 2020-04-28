السعودية.. تعقيم أسطح وسجاد المسجد الحرام بتقنية "تك أوزون"

استخدمت السعودية، يوم الثلاثاء، تقنية تعقيم "تك أوزون" داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة.

واستخدمت تقنية التعقيم الجديدة في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون، وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وبحسب الصحيفة، فإن تقنية "تك أوزون" تعتمد على فكرة إنتاج الأوزون بشكل مبسط واستخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء.

ويمتاز الأوزون بنشاطه الفائق في الأكسدة وقدرته العالية على التفاعل السريع والقوي مع العناصر الكيميائية المختلفة التي تدخل في تكوين الأنظمة البيولوجية والبيئية المختلفة، وهذه الميزة جعلت من الأوزون حلا جذريا وآمنا للتطهير والتعقيم في كثير من المجالات.