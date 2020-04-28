تقرير: وفيات كورونا في العالم العربي تمثل 0.65% من وفيات العالم

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات في العالم العربي جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1392 تشكل نحو 0.65% من إجمالي عدد الوفيات في العالم البالغ 211221 مساء الاثنين.

وقالت الجامعة في تقريرها اليومي عن وباء كورونا، إن إجمالي عدد الاصابات بالفيروس في الدول العربية بلغ 67256 مساء الاثنين اي ما يوازي نحو 2.2% من إجمالي الإصابات في العالم البالغ نحو 3.042 مليون اصابة.

واحتلت المملكة العربية السعودية وقطر المركزين الأول والثاني في عدد الإصابات في العالم العربي، في حين سجلت اليمن وموريتانيا أدنى إصابات في الدول العربية.

وجاء في التقرير، أن الجزائر ومصر سجلتا أعلى عدد وفيات في الدول العربية جراء الإصابة بالفيروس، فيما سجلت اليمن وموريتانيا حالة وفاة واحدة فقط لكل منهما.

وبلغ عدد الإصابات والوفيات 18811 و 114 على التوالي في السعودية، و 11244 و10 في قطر، و 10839 و 82 في الإمارات العربية المتحدة، و 4782 و337 في مصر، و 4210 و162 في المغرب، و 3517 و432 في الجزائر.

وسجلت الكويت 3288 إصابة و 22 وفاة، ومملكة البحرين 2733 إصابة و 8 وفيات، وسلطنة عمان 2049 و10 وفيات، والعراق 1847 إصابة و88 وفاة، وجيبوتي 1033 إصابة وحالتي وفاة، وتونس 967 إصابة و 39 وفاة، ولبنان 710 إصابة و24 وفاة، والصومال 480 إصابة و 26 وفاة، والأردن 449 إصابة و7 وفيات، والسودان 275 إصابة و22 وفاة، وليبنا 61 إصابة وحالتي وفاة، وسوريا 43 إصابة و3 وفيات، ومورتانيا 7 إصابات وحالة وفاة، واليمن إصابة واحدة وحالة وفاة.