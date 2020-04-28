نتائج مخيبة للآمال لعقار “كيفزارا” في علاج فيروس كورونا

جاءت نتائج عقار "كيفزارا" المستخدم في معالجة التهاب المفاصل، مخيبة للآمال في محاربة فيروس كورونا المستجد، إثر إجراء تجارب سريرية على ما قال منتجو هذا الدواء.

وأوضحت شركتا "ريجينيرون" الأمريكية و"سانوفي" الفرنسية، أن هذا الدواء لا يهاجم مباشرة فيروس كورونا المستجد بل يلجم استجابة مناعية غير طبيعية تسمى "عاصفة السيتوكين"، التي تؤدي إلى التهاب في رئتي المرضى الذين يعانون من إصابة خطرة بكوفيد-19 ويوصلون إلى جهاز تنفس اصطناعي ويواجهون خطر الموت.

وبدت دراسة صغيرة أولى اجريت في الصين، واعدة. إلا أن الدواء لم يظهر أي ميزة إيجابية مقارنة بعقار وهمي في إطار دراسة أمريكية شملت أكثر من 276 مريضا أصيبوا بشكل "خطر" من كوفيد-19 وكانوا بحاجة إلى أكسجين وليس إلى جهاز تنفس اصطناعي.