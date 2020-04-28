علماء فرنسيون يعتزمون اختبار صحة نظرية أن النيكوتين يقاوم كورونا‎

يستعد علماء فرنسيون لبدء تجربة على البشر، لاختبار فرضيتهم بأن مادة النيكوتين يمكن أن تساعد الجسم في محاربة عدوى كورونا.

وستشمل التجربة مجموعات من العاملين بقطاع الصحة، ومرضى يضعون لاصقات نيكوتين ومجموعات أخرى تضع لاصقات وهمية. وسيجرى فحصهم بعد ذلك لمعرفة إذا كان هناك أي فرق في رد فعل أجسامهم في التعامل مع فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

والتجربة هي استكمال لدراسة فرنسية نشرت هذا الشهر بناء على بيانات الصحة العامة، أظهرت -على ما يبدو- أن الأشخاص الذين يدخنون يقل لديهم احتمال الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 80% عن الذين لا يدخنون من العمر ذاته والجنس ذاته.

وافترض العلماء في دراستهم أن مادة النيكوتين التي تدخل في صنع السجائر قد تؤثر على قدرة جزيئات فيروس كورونا على الالتصاق بمستقبلات في الجسم.

وقال جان بيير شانغو، أستاذ علم الأعصاب بمعهد باستور في فرنسا واصفا الفرضية: "هناك الفيروس الذي يصل للمستقبلات، والنيكوتين يمنع ذلك، ثم ينفصلا".

وتعاون شانغو في وضع هذه الدراسة مع زاهر عمورة، الأستاذ في مستشفى بيتي سالبترير الجامعي بباريس، وكلاهما سيشرف على التجربة.

وقال عمورة إن الجزء الأكثر أهمية في التجربة سيكون إجراء الاختبار على عينة من 1500 من العاملين بقطاع الصحة.

وسيجري فحصهم لمعرفة إذا كانوا أصيبوا بالفيروس، وإذا كان من يضعون لاصقات النيكوتين أكثر مقاومة من زملائهم الذين يضعون لاصقات وهمية.

وقال عمورة: "هذا قد يعطينا طريقة للحد من انتشار الفيروس".

وسيجرى اختبار مماثل على 400 شخص دخلوا إلى المستشفيات، وهم يعانون أعراض فيروس كورونا لفهم ما إذا كان النيكوتين يغير من تطور المرض.

وستبدأ التجربة في غضون 3 أسابيع. وقال الباحثون إنهم سيتوخون الحذر حتى لا يشجع بحثهم الناس على التدخين؛ لما له من آثار مضرة على صحة الإنسان. وقال شانغو: "سيكون هذا كارثيا".